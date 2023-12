5 herzhafte Rezepte am Stiel | Fingerfood Ideen

Eis am Stiel kennt und liebt jeder! Fruchtig oder sahnig – Eis am Stiel ist einfach der Hit an warmen Sommertagen. Aber heute geht es nicht um Eis am Stiel, sondern um herzhafte Leckereien am Stiel – sogenannte Food Pops. (Cake Pops sind dir vermutlich bereits ein Begriff, oder?) Sei gespannt auf unsere besten Fingerfood-Ideen in praktischer Stiel-Form. Gefüllte Paprika und Hotdogs am Stiel oder gefüllte Nudeln als Lollis – lass dir dieses geniale Fingerfood nicht entgehen! Vorhang auf für 5 exquisite Food Pops!