Wusstest du, dass du diese 6 Dinge mit einer Tafel Schokolade machen kannst?

Wir lieben Schokolade. Na gut, wer nicht? Aber es ist nicht nur der Geschmack der Nascherei, der uns begeistert, sondern auch ihre Vielseitigkeit. Denn Schokolade eignet sich nicht nur als Snack zwischendurch oder als kleiner Stimmungsaufheller, sondern auch als Dekoration, Topping für Kuchen und vieles mehr! Wir haben unsere sechs liebsten Food-Hacks mit Schokolade zusammengesucht. Hier sind unsere Favoriten!

6 Food-Hacks mit Schokolade: Das steckt in der süßen Nascherei

Alles, was du für unsere Food-Hacks mit Schokolade brauchst, sind einige Tafeln Schokolade. Verwende die Marke, die du am liebsten magst. Vollmilchschokolade funktioniert für unsere Hacks am besten, aber auch andere Sorten können klappen.

Schokolade unter dem Wasserhahn schmelzen

Halte eine Packung Schokolade in der Plastikverpackung unter fließendes, heißes Wasser. Durch das heiße Wasser schmilzt die Schokolade und du musst sie nicht in der Mikrowelle oder einer Schüssel schmelzen. Kuvertüre funktioniert dafür eher nicht so gut.

Schokoladenschrift ohne Spritzbeutel

Du möchtest einen Geburtstagskuchen oder einen Dessertteller mit einem Schriftzug versehen? Das ist kein Problem, auch ohne eigenen Spritzbeutel. Hierfür brauchst du nur eine Tafel Vollmilchschokolade, die in Plastik verpackt ist. Schmelze die Schokolade und schneide eine kleine Ecke der Tafel ab. So kannst du kontrolliert Schriftzüge, Ornamente oder kleine Zeichnungen mit dem flüssigen Glück erstellen.

Hübsche Formen aus Schokolade

Du suchst das gewisse Etwas für einen Eisbecher, einen Kuchen oder einen Dessertteller? Wir haben die Idee für dich! Schmelze etwas Schokolade und gieße diese auf einen Teller. Nun brauchst du nur noch einen Plätzchenausstecher. Diesen tauchst du in die geschmolzene Schokolade und legst ihn dann direkt mit der Schokoladenseite auf ein Stück Backpapier. Nimm den Ausstecher weg, sodass die Schokolade auf dem Papier bleibt. Bestreue sie mit Streuseln deiner Wahl und lass sie aushärten.

Einfacher Eisbecher aus Schokolade

Zurück zu unserem Dessert oder Eisbecher. Manchmal reicht es einfach nicht, eine schöne Deko zu haben, der Wow-Effekt soll schon früher eintreffen. Das erreichst du mit diesem einfachen Food-Hack mit Schokolade: Blase einen Luftballon auf und tauche ihn in geschmolzene Schokolade. Lege ihn auf einen Teller und lass die Schoki aushärten. Ist sie hart, musst du nur noch den Ballon zerstechen. Schon hast du eine essbare Schale aus Schokolade, die Eisbecher nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich auswertet.

Wir haben noch weitere praktische Food-Hacks für dich, um deine Arbeit in der Küche zu vereinfachen. Schaue dir unsere fünf besten Food-Hacks an! Und wenn du gerne backst, lerne mit diesen sieben Food-Hacks mit Backpapier, wie du jede Form mit Papier auslegen kannst.

Schokolade aufbewahren und wiederverwenden

Du hast Kuvertüre übrig? Kein Problem! Lass diese nicht in einem Topf oder Glas schmelzen, denn das dauert und ist nervig. Fülle sie lieber in einen Zipper-Beutel, streiche sie glatt und lege sie in den Kühlschrank. Brauchst du sie wieder, kannst du sie aus dem Beutel befreien und mit einem Messer kleinschneiden. So geht das Schmelzen gleich viel schneller!

Der ultimative Food-Hack mit Schokolade: Blitz-Kuvertüre

Du hast einen Kuchen gebacken, dem ein schokoladiges Finish gut stehen würde, aber keine Kuvertüre zur Hand? Kein Problem! Hole noch warmen Kuchen (am besten eignet sich ein Rührkuchen aus der Kastenform) aus dem Ofen, lass ihn kurz abkühlen und lege eine Tafel Schokolade, die Raumtemperatur hat, darauf. Durch die Wärme des Kuchens schmilzt die Tafel von ganz allein.