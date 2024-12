Geschenke aus der Küche: niedliche Bruchschokolade selber machen

In wenigen Tagen ist Weihnachten. Für alle, die noch ein Last-Minute-Geschenk suchen, versteckt sich hinter Türchen Nummer 21 eine tolle Idee. Verschenke doch etwas Süßes und gleichzeitig Selbstgemachtes aus der Küche an deine Liebsten. In unserem heutigen Rezept haben wir dreimal Bruchschokolade für dich.

Bruchschokolade als Geschenk selber machen

Bruchschokolade bezeichnet Schokolade, die in unregelmäßigen Stücken verkauft wird. Diese Form entsteht oft bei der Produktion, wenn Schokoladentafeln brechen oder bei der Herstellung Verschnitt übrigbleibt.

Seit einigen Jahren gibt es aber auch den Trend, Bruchschokolade zu Hause selbst zu machen. Dazu wird Schokolade auf ein Blech gelegt und geschmolzen. Anschließend kannst du die Schokolade mit Toppings nach Wahl bestreuen. Nach dem Abkühlen bricht man sie vorsichtig und kann sie individuell verpacken.

Wir haben drei süße Ideen zur Verzierung deiner Bruchschokolade für dich. Die erste sind kleine Schneemänner, mit denen wir weiße oder Vollmilchschokolade toppen. Diese bestehen aus Mentos, die Arme aus Salzstangen. Die Gesichter malen wir mit Lebensmittelfarbe auf.

Die zweite Bruchschokolade kommt mit kleinen Rentiergesichtern daher. Die Geweihe formen wir aus Salzbrezeln. Die roten Nasen bestehen aus Smarties. Zuckeraugen komplementieren die niedlichen Gesichter.

Das letzte Blech Brauchschokolade verzieren wir mit Weihnachtsmännern. Als Basis dient Zartbitter- oder Vollmilchschokolade. Den Bart stellen wir mit Popcorn dar, die Mütze besteht aus getrockneten Erdbeeren. Und auch bei den Weihnachtsmännern verwenden wir wieder Zuckeraugen und Smarties.

Zum Schluss stellen wir die Schokoladen mindestens eine Stunde kühl, bis sie komplett ausgehärtet sind. Dann brechen wir sie nur noch und verpacken sie in Tüten. Fertig ist ein tolles selbstgemachtes Geschenk!

Weitere, leckere Geschenkideen zu Weihnachten sind die dreierlei Trinkschokolade am Stiel, unsere Dubai-Schokoladenpralinen und selbstgemachte Karamellbonbons. Deine Lieben werden sich freuen!

Bruchschokolade mit Schneemännern Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 50 Minuten Min. Portionen 10 Zutaten 1x 2x 3x 300 g weiße oder Vollmilchschokolade

15 Mentos weiß oder bunt

5 Salzstangen für die Arme

Lebensmittelfarbe schwarz und rot Zubereitung Lege die Schokolade auf ein Backblech, das mit Backpapier ausgelegt ist, schmilz sie im Ofen und verstreiche sie danach. Alternativ kannst du die Schokolade auch vorher über einem Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen und auf das Blech gießen.

Die Schokolade sollte eine dünne Schicht bilden, damit sie später gut bricht.

Setze dann immer jeweils 3 Mentos untereinander mit etwas Abstand auf die Schokolade. Sie sind der Körper der Schneemänner.

Zerbrechen die Salzstangen einmal in der Mitte und ordne sie als Arme an.

Male mit der Lebensmittelfarbe Auge, Nase und Knöpfe auf die Mentos. Optional kannst du mit einem Zahnstocher Augen und Mund auf die Mentos malen, um die Schneemann-Gesichter zu vervollständigen.

Streue klein gehackte Marshmallows über die Zwischenräume.

Lass die Schokolade für mindestens 1 Stunde im Kühlschrank aushärten.

Brich sie zum Schluss so, dass auf jedem Teil ein Schneemann ist und verpacke sie in Tüten.

Bruchschokolade mit Rentiergesichtern Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 50 Minuten Min. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x 00 g Vollmilch- oder Zartbitterschokolade

10 Salzbrezeln klein, für die Geweihe

20 Zuckeraugen

10 Smarties rot Zubereitung Lege die Schokolade auf ein Backblech, das mit Backpapier ausgelegt ist, schmilz sie im Ofen und verstreiche sie danach. Alternativ kannst du die Schokolade auch vorher über einem Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen und auf das Blech gießen.

Die Schokolade sollte eine dünne Schicht bilden, damit sie später gut bricht.

Ordne die Salzbrezeln zu Geweihen an und setze je 2 Zuckeraugen und einen Smartie als Nase darunter.

Streue klein gehackte Marshmallows über die Zwischenräume.

Lass die Schokolade für mindestens 1 Stunde im Kühlschrank aushärten.

Brich sie zum Schluss so, dass auf jedem Teil ein Rentier ist und verpacke sie in Tüten.