DIY zu Weihnachten: dreierlei Trinkschokolade am Stiel

Über selbst gemachte Geschenke freut man sich besonders. Wer noch auf der Suche nach der einen oder anderen Idee ist, darf sich freuen. Denn hinter den heutigen Türchen unseres Adventskalenders erwartet dich ein einfaches und schnelles Rezept für eine DIY-Trinkschokolade am Stiel.

Schnelles Geschenk aus der Küche: Trinkschokolade am Stiel

Was gibt es Schöneres, als an einem kalten Tag genüsslich eine heiße Trinkschokolade zu schlürfen? Noch besser schmeckt sie natürlich selbst gemacht. Denn eine solche Schokolade herzustellen ist alles andere als kompliziert. Alles, was du dafür brauchst, sind verschiedene Sorten Schokolade, ein paar Mini-Marshmallows, ein paar kleine Gläser (zum Beispiel Schnapsgläschen) und Holzeisstiele 🛒. Dann kann es losgehen.

Schmelze die Schokolade. Besonders einfach ist es, wenn du die Schokolade in Gefrierbeutel füllst und diesen in ein Wasserbad legst. Dann brauchst du nur noch eine Ecke abschneiden und kannst so die Schokolade ganz einfach in das Glas füllen. Beginne mit einer Schicht Zartbitterschokolade. Dann kommt eine Schicht Vollmilch und zum Schluss eine Schicht weiße Schokolade. Stecke nun einen Holzstiel in das Glas und verziere die Trinkschokolade am Stiel mit Marshmallows.

Tipp: Wer keine Marshmallows mag, kann auch einfach Schokoladen- oder Zuckerstreusel, gehackte Nüsse oder zerbröselte Zuckerstangen über die Schokolade streuen.

Bevor du die Trinkschokolade am Stiel verschenken kannst, muss sie erst noch gut aushärten. Stelle sie am besten für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank. Anschließend verpackst du sie in durchsichtige Tüten oder ein Bügelglas und fertig ist dein süßes DIY-Geschenk zu Weihnachten.

Geschenke aus der eigenen Küche sind immer eine tolle Idee. Bist du mit unserer Trinkschokolade auf den Geschmack gekommen, dann lass dich von unseren anderen DIY-Geschenken inspirieren. Schau mal hinter Türchen Nummer 14 unseres Adventskalenders und entdecke unsere Pralinen-Rezepte zum Verschenken. Hinter der fünften Tür erwarten dich Rezepte für selbst gemachte Liköre und mit den Rezepten hinter den neunten Türchen kannst du Gewürzmischungen herstellen und verschenken.

Mit dem Leckerschmecker-Adventskalender versüßen wir dir die Tage bis Weihnachten. Öffne jeden Tag ein neues Türchen!

Trinkschokolade am Stiel Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit: 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 3 Kochutensilien 3 kleine Gläser à 4 cl

3 Eisstiele aus Holz Zutaten 1x 2x 3x 50 g Zartbitter-Kuvertüre

50 g Vollmilch-Kuvertüre

50 g weiße Kuvertüre

Mini-Marshmallows Zubereitung Schmelze die Schokolade einzeln und fülle sie dann schichtweise vorsichtig in die Gläser. Beginne mit der dunklen Kuvertüre, dann die Vollmilchkuvertüre und schließe mit der weißen Kuvertüre ab.

Stecke in die Mitte der Gläser ein Eisstäbchen aus Holz und streue ein paar Mini-Marshmallows auf die noch flüssige Schokolade.

Stelle die Gläschen mit der Trinkschokolade zum Aushärten für 30 Minuten in den Kühlschrank. Verpacke sie danach in durchsichtige Tüten, verschließe sie und verschenke sie zu Weihnachten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.