Selbst gemachte Gewürze zum Verschenken: 5 Rezept-Ideen

Wir lieben es, Geschenke aus der Küche zu machen. Vor allem zu Weihnachten sind sie eine schöne Idee, über die sich alle freuen. Lege doch in diesem Jahr ein paar Gewürzmischungen unter den Christbaum. Wir zeigen dir fünf winterliche, selbst gemachte Gewürze zum Verschenken.

Selbst gemachte Gewürze verschenken: Weihnachtsgrüße aus der Küche

Hinter unserem heutigen Adventskalendertürchen verstecken sich gleich fünf verschiedene Gewürze, die zu an deine Lieben verschenken kannst. Ob für süße oder herzhafte Speisen, für Glühwein oder Desserts: Diese Ideen machen Freude – ob bei Familie, Freunden oder Kollegen.

Wir beginnen mit einem echten Klassiker: Aus nur wenigen Zutaten kannst du ein aromatisches Glühweingewürz herstellen. Abgepackt in Gläschen oder Säckchen peppt es jeden heißen Wein auf. Schmeckt noch besser als auf dem Weihnachtsmarkt!

1 DIY: Verschenke ein selbst gemachtes Glühweingewürz Zum Rezept

Ob für Kekse oder Kuchen, mit einem selbst gemachten Spekulatiusgewürz verschenkst du Weihnachtsaroma pur. Es wird mit Zimt, Muskatnuss, Nelken, Ingwer, Kardamom und Anis gezaubert und ist eine simple, aber schöne Möglichkeit, Freunde und Familie zu überraschen.

2 Rezept für Spekulatiusgewürz: Weihnachtsgeschenk aus der Küche Zum Rezept

Bratäpfel gehören zu einem zünftigen Weihnachtsmenü einfach dazu. Die gefüllten Früchte sind der ideale Nachtisch und werden mit einem Bratapfelgewürz noch köstlicher.

3 Weihnachtliche Geschenkidee: Mache Bratapfelgewürz selber Zum Rezept

Und noch ein selbst gemachtes Gewürz zum Verschenken, das nach Weihnachten duftet und schmeckt: Mit diesem Lebkuchengewürz können deine Liebsten den süßen Klassiker backen, aber auch Kuchen, Muffins und anderes Gebäck aufpeppen.

4 DIY-Geschenk für Weihnachten: Lebkuchengewürz selber machen Zum Rezept

Gut zu wissen: Wie bereite ich ein Weihnachtsdinner ohne Stress vor und gibt es Möglichkeiten, beim Weihnachtsessen zu sparen? Wir geben Tipps und verraten unsere besten Tricks.

Ob zu Weihnachten oder Silvester: Bei vielen Familien landet an den Feiertagen Raclette auf dem Tisch. Kein Wunder: Dieses Essen ist wunderbar gesellig, und jeder am Tisch kann sich aus der Vielzahl an Leckereien seine Lieblingspfännchen zusammenstellen. Noch besser werden diese mit einer Raclette-Gewürzmischung aus getrockneten Kräutern, Chili, Knoblauch und anderen Zutaten