Liköre zum Verschenken: persönliche Note zu Weihnachten

Manchmal liegt das perfekte Geschenk näher, als du denkst. Hinter dem fünften Türchen unseres Adventskalenders verbergen sich unsere besten Rezepte für Liköre zum Verschenken. Denn Selbstgemachtes aus der Küche ist noch immer das beste Mitbringsel.

Liköre zum Verschenken als Weihnachtsgeschenk

Selbstgemachte Geschenke sind mehr als nur hübsche Dinge – sie tragen eine Botschaft. Sie sagen: „Du bist mir wichtig.“ Deshalb bleiben sie häufig am meisten in Erinnerung. Besonders, wenn sie so lecker schmecken wie unsere sechs Lieblingsliköre.

Ein feiner Lebkuchenlikör für Genießer, ein fruchtiger Mandarinenlikör für alle, die es frischer mögen, oder ein köstlicher After-Eight-Likör – für jeden Geschmack gibt es die passende Variante.

Dank unserer Rezepte kannst du die verschiedensten Liköre zum Verschenken ganz einfach selber machen. Achte vor dem Abfüllen allerdings darauf, dass die Flaschen wirklich sauber und steril sind, um die Bildung von Keimen zu vermeiden. Am besten eigenen sich Bügelflaschen🛒, denn sie sehen hübsch aus und lassen sich einfach und sicher verschließen.

Verziere die Flaschen vor dem Verschenken dann einfach noch kreativ, beispielsweise mit handgeschriebenen Etiketten oder einer kleinen Schleife. So werden die Liköre zu einem echten Hingucker.

Verliere keine Zeit und bereite den passenden Likör für deine Liebsten gleich selber zu. Weihnachten war noch nie so lecker!

Suchst du nach weiteren Ideen, wirst du bei Leckerschmecker ebenfalls fündig. Lecker fruchtig sind auch der Pflaumenlikör und der Apfel-Hagebutten-Likör. Und mit einem klassischen Eierlikör wie von Oma kann man nie etwas falsch machen.

1 Lebkuchenlikör Zum Rezept

2 Mandarinenlikör Zum Rezept

3 Schlehen-Gin Zum Rezept

4 Spekulatius-Likör Zum Rezept

5 After-Eight-Likör Zum Rezept

6 Bratapfel-Likör Zum Rezept

Mit dem Leckerschmecker-Adventskalender versüßen wir dir die Tage bis Weihnachten. Öffne jeden Tag ein neues Türchen!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.