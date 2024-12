After-Eight-Likör: das perfekte Geschenk zu Weihnachten

Verschenke dieses Jahr doch mal etwas Selbstgemachtes! Zum Beispiel diesen leckeren After-Eight-Likör, der nicht nur einfach zubereitet ist, sondern ebenso lecker schmeckt wie sein tafelförmiges Pendant. Das Beste aber: Er hat einen alkoholischen Kick, der vielen die Feiertage ein wenig einfacher gestaltet. Hier ist unser Rezept.

After-Eight-Likör: Rezept zum Verschenken

Bist du auch in der Weihnachtsgeschenk-Krise? Mir geht es jedes Jahr aufs Neue so. Wem schenke ich etwas und was wird das überhaupt sein? Es scheint, als hätten alle schon alles. Ich habe deshalb angefangen, Selbstgemachtes aus meiner Küche zu verschenken. Das kommt tatsächlich ziemlich gut an und ich probiere mich ein wenig herum, zwischen Marmeladen und Likören gibt es immer wieder das ein oder andere, was sich als Geschenk eignet, ich aber noch nicht probiert habe.

Eines dieser Rezepte ist After-Eight-Likör. Dieser ist vielleicht etwas kontrovers, schließlich gibt es bei der Kombi Schokolade-Minze zwei Fraktionen: Diejenigen, die sie lieben und diejenigen, die sie hassen. Zwischenmeinungen werden meist nicht geäußert und schon gar nicht akzeptiert. Daher ist After-Eight-Likör eher etwas für Fans der kleinen Täfelchen, die ihren Ursprung in England haben. Die Zubereitung ist einfach: Du brauchst einen Schokoladenlikör, den du ganz einfach selbst zubereitest. Die After-Eight-Note wird diesem durch einige Tropfen Minz-Aroma verliehen, welches du in der Backabteilung von Supermärkten findest.

Natürlich kannst du deinen Minzsirup auch selbst herstellen. Koche hierfür gleiche Teile Wasser und Zucker mit einigen Minzblättern und etwas Zitronensaft auf. Verringere, wenn du diesen verwendest, den Anteil an Zucker je nach Geschmack.

Fülle den fertigen After-Eight-Likör in saubere, sterile Bügelflaschen🛒 ab. Achtung: Der Likör ist ein Getränk auf Sahnebasis. Das bedeutet, dass seine Haltbarkeit begrenzt ist. Lagere ihn daher im Kühlschrank und trinke ihn am besten alsbald auf. Zum Beispiel mit deinen Lieben unter dem Weihnachtsbaum.

Weihnachtliche Likörvariationen gibt es so einige und sie eignen sich alle zum Verschenken. Bratapfel-Likör zum Beispiel ist schön fruchtig. Spekulatius-Likör kannst du ebenso gut verschenken. Und Lebkuchenlikör schmeckt wie unser liebstes Weihnachtsgebäck.

After-Eight-Likör Nele 3.67 ( 12 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Flaschen Kochutensilien 4 Flaschen à 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Sahne

150 ml Milch

200 g Zartbitterschokolade

75 g Zucker

200 ml Wodka

einige Tropfen Minzaroma Zubereitung Erhitze Sahne und Milch in einem Topf und rühre Schokolade und Zucker ein. Die Mischung sollte nicht kochen. Rühre so lange, bis sich Schoki und Zucker aufgelöst haben.

Mische nun Wodka und Minzaroma unter. Beginne bei dem Aroma mit wenigen Tropfen und passe die Menge je nach Geschmack an.

Fülle den warmen Likör in saubere Flaschen und lass ihn auskühlen.

