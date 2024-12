Schnelles Rezept für cremigen Spekulatius-Likör: DIY-Geschenkidee

Plätzchen, Christstollen und Spekulatius gehören zu Weihnachten dazu wie der Entenbraten. Neben einem köstlichen Weihnachtsessen und süßen Desserts sollten aber auch weihnachtliche Getränke nicht zu kurz kommen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem leckeren Spekulatius-Likör?

Spekulatius-Likör ist Kekszauber im Glas

Das einzigartige Aroma von Spekulatius-Keksen verschmilzt in diesem cremigen Likör mit Sahne und Rum zu einem weihnachtlichen Genuss, den man als Dessert nach dem Weihnachtsessen oder als Aperitif zu sich nehmen kann. In kleine Flaschen abgefüllt, ist der Spekulatius-Likör auch als süßes Geschenk geeignet.

Spekulatius sind die Klassiker unter den Weihnachtskeksen und werden seit Jahrhunderten nicht nur in Deutschland geliebt. Mit ihrer einzigartigen Würzmischung aus Zimt, Muskat und Kardamom ruft schon ihr Geruch Weihnachtsgefühle hervor.

Für den Spekulatius-Likör werden die Kekse in einem Mixer zerkleinert und mit Sahne, Milch und Zucker aufgekocht. Anschließend kommt der Rum hinzu und der Likör wird in Flaschen ab- oder gleich in Gläser gefüllt.

Du kannst Spekulatiusgewürz übrigens auch ganz einfach selbst machen und es anstelle der zerbröselten Kekse für den Likör verwenden. Probiere doch auch gleich unser Spekulatius-Porridge oder den cremigen Spekulatius-Shake. Von dem können dann auch die Kleinsten naschen.

Wer Spekulatius-Kekse mag, wird den Spekulatius-Likör lieben. Aus wenigen Zutaten und mit nur ein paar Handgriffen ist der selbst gemachte Likör im Handumdrehen fertig. Hole dir mit ihm ein Gefühl der Wärme und Heimeligkeit in dein Zuhause und genieße seine weihnachtlichen Aromen.