Gewinnspiel: Koche Rezepte aus den schönsten Weihnachtsfilmen

Heute ist der erste Dezember! Nur noch 24 Tage, dann ist endlich Weihnachten. Um dir die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, begrüßen wir dich zu unserem Leckerschmecker-Adventskalender. Jeden Tag wollen wir hier gemeinsam ein Türchen öffnen und dich mit kleinen kulinarischen Schmankerln verwöhnen. Von Rezeptideen über Geschenk-Inspiration bis hin zu Gewinnspielen findest du hier den ein oder anderen Schatz. Im ersten Türchen wartet bereits eine Gewinnchance auf dich! Du hast die Chance, das Kochbuch „Cooking for Christmas“ zu gewinnen. Wie, erfährst du hier.

„Cooking for Christmas“: Kochbuch für Film-Fans zu gewinnen

Zu gewinnen gibt es ein Exemplar des Kochbuchs „Cooking for Christmas“. Hast du dich schon mal gefragt, wie die Gerichte aus den größten Weihnachtsfilm-Klassikern wohl schmecken? Mit diesem Buch kannst du es herausfinden! Der Sach- und Kochbuchautor Patrick Rosenthal macht sich in seinem neuen Kochbuch auf die Reise durch die Welten der bekanntesten Blockbuster zur Weihnachtszeit.

Versüße dir die Vorweihnachtszeit auch mit leckeren Rezepten von Leckerschmecker. Backe doch mal Schmalzkuchen wie auf dem Weihnachtsmarkt oder lerne, wie du Lebkuchen selbst machen kannst. Und falls du noch nach Geschenkideen suchst: Ein Spekulatiusgewürz ist immer eine gute Idee.

Wolltest du schon immer mal wissen, wie die Twinkies aus Stirb langsam oder die blaue Lauchsuppe aus Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück schmecken? Dann ist das Buch „Cooking for Christmas“ genau das richtige für dich. Hübsch in Szene gesetzte Bilder zeigen, wie die Leckereien der Filmgeschichte aussehen müssen und einfach erklärte Schritt-für-Schritt-Anleitungen führen selbst die unerfahrensten Kochinteressierten durch die Rezepte. So kannst du dir ein leckeres, buchstäblich filmreifes Menü zusammenstellen, das dir uns deinen Weihnachtsgästen mit Sicherheit in Erinnerung bleiben wird.

Credit: riva Verlag Credit: riva Verlag Credit: riva Verlag

Credit: riva Verlag Little Neros Weihnachtspizza aus „Kevin allein zu Haus“. Credit: riva Verlag

Und da die Weihnachtszeit eine Zeit des Schenkens ist, verlosen wir XYZ Ausgaben des Kochbuchs „Cooking for Christmas“ von Patrick Rosenthal. In diesem Instagram-Post kannst du teilnehmen. Viel Erfolg!

Patrick Rosenthal: „Cooking for Christmas“, riva Verlag, 25,00 Euro.

„Cooking for Christmas“-Buchcover. Credit: riva Verlag