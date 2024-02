Ajvar: würzige Spezialität vom Balkan

Man nehme gegrillte Paprika, Auberginen, Knoblauch und Gewürze, püriere sie und lasse sie für eine Stunde köcheln. Heraus kommt Ajvar, eine würzige Paste vom Balkan, die mit ihrem reichen Geschmack und ihrer cremigen Konsistenz begeistert. Wie du die köstliche Soße zu Hause selber machen kannst, verraten wir dir mit diesem einfachen Rezept.

Ajvar selber machen leicht gemacht

Ajvar, auch als „Balkan-Gold“ bekannt, ist mehr als nur ein Aufstrich. Ursprünglich aus der Balkanregion stammend, hat dieses Gericht seinen Weg in viele Küchen weltweit gefunden. Die Kombination aus gegrillter Paprika, saftigen Auberginen, Knoblauch und hochwertigem Olivenöl macht Ajvar zu einem regelrechten Erlebnis.

Die Gemüsepaste ist außerdem reich an Nährstoffen. Paprika liefern eine Extraportion Vitamin C, während die Auberginen Ballaststoffe und Antioxidantien beisteuern. Diese Kombination macht Ajvar zu einer gesunden Wahl, die sich in unterschiedlichen Varianten ganz nach eigenem Geschmack zubereiten lässt.

Ajvar ist vielseitig einsetzbar und kann zu jeder Jahreszeit genossen werden. Im Sommer ist es eine erfrischende Beilage zu gegrilltem Fleisch oder Gemüse, während es im Winter Eintöpfen und Aufläufen eine wärmende und aromatische Note gibt. Die würzige Schärfe des Knoblauchs und die Süße der Paprika verleihen jedem Gericht eine einzigartige Note.

Mit der Würzpaste lassen sich auch wunderbar Dips wie unser Ajvar-Feta-Dip zubereiten oder der typische Djuvec-Reis verfeinern. Entdecke mit uns die würzige, kreative Küche der Balkan-Region!