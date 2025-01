Alfajores: süßer Keks-Genuss aus Südamerika

Ich war gerade auf der Grünen Woche in Berlin unterwegs und diese kleinen Kekse zogen mich magisch an. Bereits nach dem ersten Bissen wusste ich: Alfajores werden mein neues Lieblingsgebäck. Wie du sie machst, um den köstlichen Geschmack selbst einmal zu genießen, zeige ich dir.

Alfajores: traditionelles Gebäck mit Dulce de Leche

Alfajores sind mehr als nur Kekse. Die kleinen, runden Leckerbissen aus Südamerika verbinden zwei zarte Mürbeteig-Hälften mit einer cremigen Schicht aus Dulce de Leche 🛒. Dabei handelt es sich um eine Karamellcreme aus Milch, Zucker und Vanille, die in Lateinamerika oft als Brotaufstrich gegessen wird.

In Argentinien sind Alfajores nicht nur eine Nascherei, sondern ein Stück Kultur. Sie begleiten Kaffeepausen, Geburtstagsfeiern oder einfach den Alltag. Viele verbinden damit Erinnerungen an die Kindheit, wenn sie die Kekse mit Eltern oder Großeltern genossen haben.

Ihre Ursprünge reichen jedoch bis in die maurische Zeit zurück, als arabische Einflüsse über Spanien nach Südamerika gelangten. Das Wort „Alfajor“ leitet sich vom arabischen „Al-fakher“ ab, was „luxuriös“ bedeutet – ein passender Name für diese köstlichen Kekse.

Die Basis der Alfajores ist ein zarter Mürbeteig. Er sorgt für die charakteristische weiche, fast sandige Konsistenz der Kekse. Gefüllt werden sie mit Dulce de Leche, einer karamelligen Milchkonfitüre, die in Südamerika heiß geliebt wird. Für den letzten Schliff wälzt man die Ränder in geraspeltem Kokos.

Ein Tipp: Findet du keine fertige Dulce de Leche, kannst du sie auch selbst herstellen, indem du gezuckerte Kondensmilch langsam einkochst.

Na, hast du nun auch Lust bekommen, die süßen Kekse einmal zu probieren? Dann backe sie gleich nach und finde heraus, warum dieses Gebäck so geliebt wird.

Alfajores Kekse Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 55 Minuten Min. Portionen 20 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g Weizenmehl

150 g Maisstärke

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

150 g Butter weich

100 g Zucker

2 Eigelb

1 TL Vanilleextrakt Für die Füllung: 200 g Dulce de Leche

50 g Kokosraspeln Zubereitung Siebe das Mehl, die Maisstärke und das Backpulver in eine Schüssel und vermische alles mit der Prise Salz.

Schlage die weiche Butter und den Zucker in einer separaten Schüssel schaumig, bis die Masse cremig ist.

Gib die Eigelbe und das Vanilleextrakt zur Butter-Zucker-Mischung und rühre sie gründlich unter.

Füge die Mehlmischung nach und nach hinzu und knete alles zu einem glatten Teig. Wickle den Teig in Frischhaltefolie und lasse ihn 20 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Rolle den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ca. 5 mm dick aus. Steche runde Kekse mit einem Durchmesser von ca. 4-5 cm aus und lege sie auf das Backblech.

Backe die Kekse für 8-10 Minuten, bis sie an den Rändern leicht goldbraun sind. Lass sie anschließend vollständig abkühlen.

Bestreiche die Unterseite eines Kekses mit Dulce de Leche und setze einen zweiten Keks darauf. Drücke sie leicht zusammen.

Wälze die Ränder der gefüllten Alfajores in den Kokosraspeln, sodass die Füllung bedeckt ist.

