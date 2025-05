Alkoholfreie Maibowle: Genuss ganz ohne Kompromisse

Wasche den Waldmeister und schüttele ihn trocken. Wasche auch die Zitrone und Limette und schneide sie in Scheiben.

Gib die Zitronen- und Limettenscheiben in eine Bowleschüssel 🛒 oder eine andere Schüssel, die groß genug ist.

Schneide die Vanilleschote längs auf und gib das Mark in die Schüssel.

Gieße den Apfelsaft und das Sprudelwasser in die Schüssel und verrühre einmal alles gut.