Genieße den Dry January mit einem alkoholfreien Cosmopolitan

Wer sagt eigentlich, dass ein guter Drink immer mit Alkohol gemixt sein muss? Im Januar möchten wir, passend zum Dry January, zwar auf Hochprozentiges verzichten, auf einen guten Cocktail jedoch nicht. Wie gut, dass es genügend alkoholfreie Kreationen gibt, die so gut schmecken, dass gar nicht erst das Gefühl aufkommt, auf etwas verzichten zu müssen. Bestes Beispiel: unser eleganter Cosmopolitan, der komplett ohne Hochprozentiges auskommt.

Maximaler Geschmack, null Prozent Alkohol: Mixe dir einen alkoholfreien Cosmopolitan

Einen ganzen Monat lang auf Alkohol verzichten, das ist der Gedanke hinter dem Dry January. Das schont nicht nur deinen Geldbeutel, sondern bringt auch jede Menge gesundheitliche Vorteile. So verbessert sich unter anderem die Schlafqualität, der Blutdruck sinkt und auch die Haut wird schöner. Das sind nur ein paar Beispiele für die Vorteile von Alkoholverzicht. Keinen Alkohol zu trinken, bedeutet aber nicht, sich keinen Drink gönnen zu dürfen. Schließlich gibt es genug alkoholfreie, sehr leckere Alternativen. Eine davon können wir ganz besonders empfehlen: einen Cosmopolitan ohne Prozente. Der besteht lediglich aus fünf Zutaten und ist in nur zehn Minuten gemixt. Sowohl optisch als auch geschmacklich steht er der Variante mit Alkohol in nichts nach.

Für den Mocktail, wie Drinks ohne Alkohol genannt werden, brauchst du Cranberry- und Orangensaft, etwas Grenadine, Eiswürfel sowie frisch gepressten Limettensaft. Für eine stilechte Optik kommen noch dünn geschnittene Limettenschreiben hinzu.

Fülle einfach Eiswürfel zusammen mit frischem Limettensaft, Grenadine, Orangen- und Cranberrysaft in einen Shaker und mixe alles für mindestes zehn Sekunden gut durch. Danach gießt du den Drink durch ein Sieb in zwei Gläser und steckst eine Limettenscheibe an den Rand. Magst du deinen Cocktail noch kühler genießen, kannst du noch ein paar Eiswürfel in dein Glas geben. Cheers, lass dir deinen alkoholfreien Cosmopolitan schmecken!

Genieße den Dry January mit weiteren alkoholfreien Drinks. Wir hätten unter anderem einen Mango-Cocktail, der intensiv fruchtig schmeckt, einen alkoholfreien Aperol Spritz oder einen Apfel-Mocktail mit Ahornsirup im Angebot.