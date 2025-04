Carrot Cake vom Blech: saftiger geht es nicht

Saftiger Kuchen ist doch etwas Herrliches. Deshalb zeigen wir dir heute einen Kuchen, der so saftig ist, dass du gar nicht genug davon bekommen kannst: Carrot Cake mit Frischkäse-Frosting. Das Beste: Du backst ihn auf einem Blech und kriegst so viele Gäste gleichzeitig satt.

Aromatisch und super saftig: dieser Carrot Cake vom Blech gelingt dir garantiert

Karotten sind im Winter eins der wenigen Gemüse, die aus regionalem Anbau erhältlich sind. Warum also nicht einen Kuchen draus backen? Karottenkuchen verbinden viele mit Ostern, wir bei Leckerschmecker finden jedoch, er sollte das ganze Jahr über gebacken werden.

In Deutschland ist Carrot Cake als Rübli- oder Karottenkuchen bekannt. Diese Variante enthält oftmals mehr Gewürze, ist nicht zu süß und eher trocken. Dekoriert wird sie gerne mit aus Marzipan geformten Möhren. Wir backen heute die amerikanische Variante, die weniger Mehl und dafür mehr Möhren verwendet. Bestrichen wird der Kucken mit einer sahnig-süßen Frischkäseschicht, der etwas Zitronenschale untergemischt wird. Das Ergebnis ist ein saftiger, zitroniger Kuchen, der fast schon die Bezeichnung „Torte“ verdient hat.

Du kannst den Carrot Cake übrigens auch ganz einfach vegan machen. Ersetze hierfür einfach die Eier durch selbst angerührtes Leinsamen-Ei (in den Rezept-Notizen erfährst du, wie du dieses ganz einfach herstellen kannst) und den Frischkäse mit einer veganen Alternative. Wenn du den Kuchen etwas würziger magst, kannst du auch andere Gewürze hinzufügen, wie zum Beispiel eine Prise Muskatnuss oder sogar Kardamom.

Die große Menge an Karotten, die in diesem Carrot Cake verarbeitet wird, macht ihn herrlich saftig. Hierbei musst du eines beachten: Reibe die Karotten fein, sonst gibt es ein unangenehmes Mundgefühl. Dafür trocknet der Kuchen auch über mehrere Tage hinweg nicht aus und schmeckt am zweiten Tag gut durchgezogen sogar noch besser als am ersten – wenn er denn so lange hält!

Das hier ist ein Rezept für einen klassischen Carrot Cake. Im Video siehst du vier ausgefallene Varianten dieses Kuchens. Nasche dich auch durch unsere anderen leckeren Kuchenrezepte. Probiere zum Beispiel diesen einfachen Gewürzkuchen mit Schokodeckel. Oder wecke alte Kindheitserinnerungen mit diesem Apfelmuskuchen mit Streuseln. Wenn du noch ganz am Anfang deiner Back-Karriere stehen solltest, ist das auch kein Problem. Dieser Marmorkuchen gelingt garantiert!