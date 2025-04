Antipasti als Salat? Ja, bitte!

Was passiert, wenn du alle deine liebsten Antipasti auf einmal in einen Salat packst? Genau: ein kleines Stück Italien auf dem Teller! Dieser Antipasti-Salat ist würzig, herzhaft, aromatisch – und in weniger als 20 Minuten gemacht. Mit luftgetrockneter Salami, kräftigem Käse, eingelegter Aubergine, Artischockenherzen und einer Extraportion mediterranem Flair holst du dir echtes Trattoria-Feeling nach Hause. Ideal als leichtes Dinner oder als Vorspeise zum Teilen.

In 15 Minuten nach Italien: Rezept für Antipasti-Salat

Wenn es eine kulinarische Sache gibt, die mich gedanklich immer wieder nach Italien entführt, sind es unter anderem Antipasti. Es geht doch nichts über ein Gläschen Aperol Spritz und ein ganzes Tablett voll passender Snacks, die man sich dazu munden lassen kann. Meistens bin ich aber bei all dem Appetit und Snack-Hunger zu ungeduldig, um die einzelnen Köstlichkeiten schön anzurichten. Und selbst, wenn ich mich an Charcuterie-Boards und dergleichen versuche, sieht es in vielen Fällen nie wirklich gut aus. Umso besser, dass ich jetzt eine gute Lösung gefunden habe. Diesen würzigen und bunt gemischten Antipasti-Salat. Neugierig? Ich zeig dir, wie du ihn zubereitest.

Eigentlich brauchst du nur deine liebsten Antipasti zu besorgen und alles gemeinsam in eine Schüssel zu geben. Dann kommt noch ein Dressing aus dunklem Balsamico-Essig, etwas Senf, Olivenöl, Honig sowie Salz und Pfeffer dazu. Einmal gut durchmischen, fertig!

In diesem Rezept habe ich mich für eine Kombination aus luftgetrockneter Salami, italienischem Hartkäse, eingelegten Artischockenherzen und eingelegter gegrillter Aubergine sowie für frische Cherrytomaten, Oliven und Zwiebeln entschieden. Für mich im Geschmack einfach nur herrlich! Garniert wird das Ganze dann noch mit einer ordentlichen Portion frischem Basilikum.

Besonders gut schmeckt der Antipasti-Salat mit ofenfrischem Ciabatta, knusprigem Baguette oder ein paar gerösteten Knoblauch-Crostini. Oder du kochst ein paar Nudeln und gibst sie zum Salat. Sofort entsteht daraus ein Antipasti-Nudelsalat. Guten Appetit!

Antipasti-Salat Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 80 g italienische, luftgetrocknete Salami

80 g würziger Hartkäse z. B. Pecorino, Parmesan oder Provolone

1 kleine rote Zwiebel

50 g Cherrytomaten

120 g gegrillte Aubergine aus dem Glas, z. B. diese hier 🛒

120 g eingelegte Artischockenherzen

60 g schwarze Oliven entsteint Für das Dressing: 2 EL Olivenöl

1 EL Balsamico-Essig

1 TL Honig

1 TL Dijon-Senf

Salz und frisch gemahlener Pfeffer nach Geschmack Außerdem: Frisches Basilikum zum Garnieren Zubereitung Schneide die Salami in feine Scheiben, den Käse in Würfel und die Zwiebeln in feine Ringe. Halbiere die Tomaten und schneide Aubergine und Artischocken in mundgerechte Stücke.

Verrühre für das Dressing Olivenöl, Balsamico, Honig und Senf in einer kleinen Schüssel. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Gib alle Zutaten für den Salat in eine große Schüssel. Füge das Dressing hinzu und vermische alles ordentlich.

Richte den Antipasti-Salat auf Tellern an und garniere ihn mit frischem Basilikum.

