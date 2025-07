Zauber dir einen Cocktail-Klassiker in neuem Gewand

Wenn die Temperaturen steigen, dann heißt es: Sommer, Sonne, Aperol-Spritz. Der Cocktail hat sich nicht erst in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil der besten Jahreszeit entwickelt, sondern kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Mit diesem Aperol-Bier-Spritz verpassen wir deiner Lieblings-Erfrischung einen neuen Anstrich, von dem du dich überzeugen musst.

Aperol-Bier-Spritz: klingt ungewöhnlich, schmeckt aber köstlich

Alle, die mich kennen wissen, dass ich Bier und Aperol-Spritz mag. Was könnte also besser sein, als beides miteinander zu vereinen? Zugegeben klingt es auf den ersten Blick etwas abwegig, liefert dir am Ende aber eine köstliche Erfrischung, die du immer wieder genießen möchtest. Die herben Noten des Bieres passen perfekt zur bittersüßen Frische des Aperol. Dass Zitronensaft und Orangenzeste sowieso gut zum Hopfentrunk passen, sollte nach schier unendlich vielen Radlerkreationen keine Überraschung mehr sein.

Abgerundet, sowohl optisch als auch geschmacklich, wird alles von einem Hauch Rosmarin. Diese Bier-Variante des beliebten Klassikers bring mal wieder frischen Wind ins Glas. Am besten funktioniert der Drink in meinen Augen mit einem gut gekühlten hellen Bier, da es etwas milder im Geschmacksprofil ist, als beispielsweise ein Pils.

Kommt es dir auch so vor, als ob Aperol Spritz in den letzten Jahren DAS Trendgetränk des Sommers schlechthin geworden ist? Dabei ist die Geschichte der leicht bitteren Erfrischung länger, als du vielleicht erwarten würdest. Der namensgebende Likör entstand 1919 exklusiv für die internationale Messe von Padua. Wie man es Vermutung könnte, leitet sich der Name vom französischen „apéro“ ab, einer umgangssprachlichen Bezeichnung für Aperitif.

Und auch seine beliebte und verbreitete Zubereitung als Spritz ist alles andere als neu. So wird er nämlich bereits seit 1920 in Venetien, im Friaul und in Südtirol genossen. Bei über 100 Jahren Geschichte wird es also einmal Zeit auszuprobieren, welche Mischungen neben dem Klassiker sonst noch funktionieren.

Aperol-Bier-Spritz Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 200 ml helles Bier gut gekühlt

3 cl Aperol

1 Bio-Zitrone

1 TL frisch abgeriebene Orangenschale von einer Bio-Orange

2-3 Eiswürfel z.B. aus dieser online erhältlichen Form 🛒

1 Zweig frischer Rosmarin Zubereitung Wasche die Zitrone und die Orange heiß ab. Reibe etwa 1 TL von der Orangenschale ab. Halbiere die Zitrone. Presse aus einer Hälfte den Saft aus, schneide die andere in Scheiben.

Fülle ein großes Glas mit Eiswürfel.

Gieße das Bier vorsichtig ins Glas, damit es nicht zu stark schäumt.

Gib Aperol, 1 TL Zitronensaft und eine Prise der Orangenschale dazu.

Rühre den Drink einmal vorsichtig um.

Garniere ihn mit einer Zitronenscheibe und einem Rosmarinzweig.

