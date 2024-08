Aperol Sour: der Drink zum Sonnenuntergang

Die Arbeitswoche ist geschafft und du möchtest auf den Start des Wochenendes anstoßen? Dann gönn dir doch mal einen Aperol Sour. Der Cocktail begeistert mit einer ausgewogenen Mischung aus süßen und sauren Aromen, während seine orangene Farbe an einen Sonnenuntergang erinnert.

Aperol Sour in nur 5 Minuten mixen

Ein Aperol Sour ist ein sommerlicher Cocktail, der vom klassischen Whisky Sour inspiriert ist und den beliebten italienischen Likör einmal anders in Szene setzt als bisher gewohnt. Statt als Spritz mit leichtem Bitteraroma genießt du ihn als Sour mit säuerlicher Note. Für einen guten Aperol Sour brauchst du neben Aperol auch Gin, Eiweiß, Zitronen- und Orangensaft (am besten frisch gepresst), Zuckersirup und Eiswürfel.

Fülle als Erstes die flüssigen Zutaten in einen Cocktailshaker. Schlage danach das Ei auf, trenne Eiklar vom Gelb und gib das Eiweiß mit in den Shaker. Schüttle alles einmal für 20 Sekunden kräftig durch. Nun füllst du noch ein paar Eiswürfel in den Shaker und schüttelst den Cocktail für weitere 20 Sekunden. Nun gibst du frische Eiswürfel ins Glas und gießt den Cocktail durch ein Sieb hinein. Noch mit einer Orangenschale dekorieren und der Feierabend kann kommen.

Typisches Merkmal eines Aperol Sours ist übrigens eine Haube aus Eiweiß. Die entsteht durch das Schütteln der Zutaten im Cocktailshaker und verleiht dem Getränk vor allem optisch ein Highlight. Du kannst den Aperol Sour aber auch einfach ohne zubereiten und das Eiweiß dafür weglassen.

Sommerzeit ist auch die Zeit fruchtiger und erfrischender Cocktails. Für alle, die es dabei klassisch mögen, ist ein Averna Sour der perfekte Drink. Außergewöhnlich wird es mit einem Earl Grey Sour, der mit Tee zubereitet wird. Und kennst du schon den Pisco Sour? Dieser Cocktail ist sogar Nationalgetränk von Peru und ebenfalls in fünf Minuten gemixt.