Pisco Sour: peruanisches Nationalgetränk mit säuerlicher Note

Zu den bekanntesten Gerichten der peruanischen Küche gehört wohl das Ceviche. Genauso berühmt und unmittelbar mit der Geschichte des Landes verbunden ist aber auch der Pisco Sour. Der Cocktail, der aus Limettensaft, Eiweiß, Zuckersirup, Angostura Bitters und Pisco besteht, ist dort sogar Nationalgetränk. Sogar ein eigener Feiertag (jeder erste Samstag im Februar) wurde dem Pisco Sour gewidmet. Wenn das kein Grund ist, sich den Cocktail auch mal zu Hause zu mixen. Wir zeigen, wie es geht.

Einen Pisco Sour in nur 5 Minuten selber mixen

Für einen Pisco Sour nach peruanischem Originalrezept benötigst du nur fünf Zutaten und Eiswürfel. Wobei die Hauptzutat natürlich der Pisco ist. Das ist ein Weinbrand aus Traubenmost, für den nur ausgewählte Trauben aus der Ica-Region verwendet werden dürfen.

Erfunden wurde der berühmte kulinarische Export Perus wohl 1928 vom Inhaber der „Bar Morris“, Victor Morris. Er entwickelte den Cocktail als Alternative zum damals schon bekannten Whisky Sour. Dass er selber aber kein Peruaner war, sondern aus Kalifornien stammte, tut der Liebe des Landes zu seinem Nationalgetränk keinen Abbruch.

Hast du nun Lust bekommen, selbst einmal einen Pisco Sour zu kosten und herauszufinden, was den Cocktail so besonders macht? Dann schnapp dir einen Cocktailshaker und die genannten Zutaten und leg los.

Befülle den Shaker mit Eiswürfeln sowie Eiklar und gieße den Saft von zwei Limetten, Zuckersirup und Pisco hinzu. Nun schüttelst du alles gut und kräftig durch. Befülle dein Glas mit dem Getränk, indem du es durch ein Barsieb gießt. Zum Schluss darf der charakteristische Angostura Bitter nicht fehlen. Ein paar Tropfen auf dem Eischnee reichen schon. Wenn du magst, dekoriere dein Getränk noch mit einer Limettenschale.

