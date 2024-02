Earl Grey Sour: spritziger Trend-Cocktail mit Tee-Geschmack

Der Espresso Martini kann es, der White Russian schon lange: klassische Morgengetränke mit den Cocktails der späten Abendstunden kombinieren. Jetzt endlich gibt es auch den passenden Cocktail für Tee liebende Menschen. Der Earl Grey Sour kombiniert Gin mit dem säuerlich-frischen Aroma von Bergamotten. Das ist ein Drink mit Kult-Potential!

Ein Drink, der jeden Abend veredelt: so mixt du einen Earl Grey Sour

Earl Grey ist mein absoluter Lieblingstee. Seit Jahren trinke ich morgens mindestens eine Tasse. Ich liebe die leicht bittere Schwarztee-Note in Kombination mit dem frischen Bergamotten-Aroma. Eines Abends bestellte ich in einer Cocktailbar einen Drink, der Bartender durfte aussuchen. Was mir serviert wurde, war dieser Earl Grey Sour, der in Bars gerade die Runde macht und immer beliebter wird. Der Drink riss mich regelrecht vom Hocker. Er schmeckte so intensiv wie eine Tasse guter Tee, dazu aber frisch und spritzig. Schnell wurde er zu meinem Lieblingsdrink und ich vermute, dieser Platz wird ihm nicht mehr streitig gemacht.

Ein Earl Grey Sour ist salopp gesagt ein Gin Sour mit extra Geschmack. Sour Cocktails sind seit Anbeginn des Cocktail-Machens beliebte Drinks. Sie bestehen meist aus einem Alkohol, Zitronensaft und Zuckersirup, optional außerdem etwas Eigelb oder Aquafaba, um eine schöne Schaumkrone zu schaffen. Ein Beispiel für so einen Klassiker ist der Whiskey Sour.

Für die Basis des Earl Grey Sour verwenden wir einen Earl Grey infused Gin. Das bezeichnet einen Gin, den du mit dem Geschmack des Tees versiehst. Die Herstellung ist ganz einfach: Du nimmst einen Teebeutel oder einen Teelöffel losen Earl Grey und übergießt ihn mit einem Gin deiner Wahl. Das Ganze lässt du dann gut anderthalb Stunden ziehen und seihst es danach ab. Heraus kommt ein intensiv nach Schwarztee und Bergamotte schmeckender Gin, der nur darauf wartet, zu einem Earl Grey Sour zu werden. Probiere ihn aus, du wirst ihn lieben!

