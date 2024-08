Apfel-Erdnussbutter-Bites: schmecken zu jeder Tageszeit

Einfacher und schneller geht es kaum. Zufriedenstellender auch nicht. Apfel-Erdnussbutter-Bites sind ein perfekter Snack für zwischendurch, eignen sich aber auch als leichtes Frühstück. Du brauchst im Grunde nur zwei Zutaten, alles andere ist optional. Aber hast du schon mal Äpfel mit Erdnussbutter kombiniert? Wenn nicht, wird es Zeit, denn diese Kombi ist etwas ganz Tolles. Schnapp dir einen Apfel und los geht’s!

So einfach sind Apfel-Erdnussbutter-Bites

Die Zutaten sind einfach zu beschaffen, günstig und lecker. Suche dir zunächst deine liebste Apfelsorte und kaufe ein knackiges Exemplar. Ob diese Sorte eher sauer oder süß ist, spielt nur für dich eine Rolle, denn schließlich sollen die Apfel-Erdnussbutter-Bites dir schmecken. Außerdem brauchst du Erdnussbutter und hier gilt das Gleiche: Ob cremig oder stückig, ist egal.

Entkerne den Apfel und schneide ihn dann in Scheiben. Am besten geht das mit einem speziellen Entkerner. Hast du keinen, schneide den Apfel erst in Scheiben und schneide dann die Stücke des Kerngehäuses heraus. Dann bestreichst du die Scheiben mit Erdnussbutter. Optional kannst du Heidelbeeren drüberstreuen oder Mandelsplitter, Chiasamen, Nüsse oder Rosinen.

Durch ihre schnelle Zubereitung sind diese kleinen Apfel-Happen für jeder Tageszeit geeignet. Sie schmecken als simples Frühstück oder als Zwischenmahlzeit, wenn der Blutzucker plötzlich abfällt. Durch den milden Geschmack der Zutaten sind Apfel-Erdnussbutter-Bites zudem der perfekte Snack für Kinder.

Die natürliche Nascherei schmeckt übrigens nicht nur gut, sondern ist auch noch supergesund. Man sagt schließlich nicht umsonst „ein Apfel am Tag erspart den Doktor“. Bekanntermaßen ist das Kernobst sehr vitaminreich, zudem enthalten Äpfel aber auch Kalium und Folsäure. Sie fördern durch einen hohen Ballaststoffgehalt die Verdauung und unterstützen das Herz-Kreislauf-System. Auch Erdnussbutter punktet mit Vitaminen, enthalten aber auch Eisen und ungesättigte Fettsäuren. Wie du siehst – Apfel-Erdnussbutter-Bites sind so ziemlich der perfekte Snack!

Aus Äpfeln kann man eine ganze Menge machen, besonders als Grundlage für gesunde Snacks eignen sie sich. Lass dich auch von unserem Apfel-Fruchtleder überraschen, mische dir Apfel-Energy-Balls zusammen oder begeistere kleine Esserinnen und Esser mit Apfel-Lollis.