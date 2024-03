Apfel-Quark-Taler: leckeres Rezept zum Nachbacken

Was wir lieben: Äpfel und Gebäck. Was wir heute unbedingt wollen: etwas Süßes für den Nachmittag. Was wir deshalb backen: leckere Apfel-Quark-Taler. Und was wir außerdem tun: das Rezept mit dir teilen, damit du deinen süßen Hunger ebenfalls stillen kannst. Bereit? Dann kann’s ja losgehen!

Apfel-Quark-Taler für den Nachmittag

Äpfel können wir das ganze Jahr über genießen, und sie sind eine beliebte Zugabe für Gebäck. Aber es muss nicht immer ein klassischer Apfelkuchen sein. Wir mögen diese Apfel-Quark-Taler ebenfalls gern. Sie sind superleicht gebacken und gelingen selbst Anfängern. Außerdem braucht man für die Zubereitung gerade mal eine Handvoll Zutaten, aus denen ein schneller Teig gemacht ist.

Dank des Quarks und süß-säuerlicher Äpfel schmeckt dieses Gebäck extra frisch und liegt nicht schwer im Bauch. Am Nachmittag kannst du dir also ruhig einen Apfel-Quark-Taler gönnen, ohne danach sofort in ein Energietief zu fallen. Vor allem jetzt, da sich der Frühling ankündigt, sind die kleinen Naschereien eine tolle Idee. Sie lassen sich super für ein Picknick vorbereiten und machen auch auf der sonntäglichen Kuchentafel eine gute Figur.

Gut zu wissen: Möchtest du als Nächstes doch gern einen Kuchen backen, erfährst du in unserem Leckerwissen, welches die besten Apfelsorten für Apfelkuchen sind. Außerdem verraten wir dir, wie du fehlende Backzutaten ersetzen kannst. Immerhin kann es passieren, dass dich der süße Hunger packt, aber dir für das Rezept deiner Begierde noch eine Zutat fehlt.

Wir bleiben in der Backstube und entdecken mit dir zusammen weitere Ideen mit Äpfeln. Diese Apfel-Quark-Taschen mit Blätterteig sind schon fast ein Klassiker. Eine richtige Übersaschung hält unser unsichtbarer Apfelkuchen bereit. Auch unsere Apfelstrudel-Röllchen mit Blätterteig sorgen für verzückte Gemüter am Kaffeetisch. Na, worauf wartest du noch?