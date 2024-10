Apfel-Rosenkohl-Salat: deine Extraportion Vitamine für den Herbst

Hast du schon mal den leicht säuerlichen Geschmack des Apfels mit den würzig-nussigen Aromen von Rosenkohl kombiniert? Wenn nicht, können wir dir nur wärmstens empfehlen, dies nachzuholen. Zusammen in einem knackigen Salat bilden diese zwei Zutaten nämlich ein köstliches Power-Duo. Ganz nebenbei versorgt dich der Apfel-Rosenkohl-Salat mit zahlreichen Vitaminen und anderen gesunden Inhaltsstoffen.

Braucht nur 20 Minuten: Apfel-Rosenkohl-Salat

Unser Apfel-Rosenkohl-Salat bietet dir das Beste, was der herbstliche Erntekorb gerade so hergibt, vereint in einer Schüssel. Neben Rosenkohl darfst du dich auf knackigen Feldsalat, süße Äpfel, Walnüsse und Granatapfel freuen. Gekrönt wird das frische Salatfest noch durch ein Honig-Senf-Dressing.

Für den Salat putzt du zuerst den Rosenkohl. Entferne die äußeren Blätter und teile die Röschen einmal in der Mitte. Koche den Kohl in einem Topf gar, achte aber darauf, dass er noch bissfest ist. Du kannst den Rosenkohl auch als Rohkost essen. Dafür reibst du die einzelnen Röschen in feine Streifen. Wenn du sie kurz kochst, werden sie allerdings bekömmlicher.

Während der Kohl auf dem Herd kocht, wäschst und viertelst du den Apfel. Entferne das Kerngehäuse und schneide die Viertel in dünne Scheiben. Den Feldsalat wäschst du gründlich. Danach löst du die Granatapfelkerne aus der Frucht, hackst die Walnüsse und röstest sie kurz in einer Pfanne an, bis sie anfangen zu duften.

Wie du einen Granatapfel unfallfrei und ohne Spritzer entkernen kannst, erfährst du in unserem Leckerwissen-Ratgeber.

Für das Dressing mixt du Olivenöl, Salz, Pfeffer, Apfelessig, Senf und Honig zu einer homogenen Masse. Nun gibst du alle Salatzutaten in eine Schüssel und gießt das Dressing darüber. Lass dir den gesunden Apfel-Rosenkohl-Salat schmecken.

