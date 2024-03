Apfel-Skyr-Omelett: süßes Sattmacher-Frühstück

Ich liebe Frühstück und könnte vor allem am Wochenende stundenlang schlemmen. Auch unter der Woche starte ich gerne mit einer besonderen Mahlzeit in den Tag und bin dafür immer auf der Suche nach neuen Ideen. Da kam mir dieses Apfel-Skyr-Omelett gerade recht. Das süße Rührei mit Skyr und Früchten hat viele Proteine, macht lange satt und klingt nach einer spannenden Kombi. Hast du auch Lust auf Eier zum Frühstück? Dann komm mit in die Küche!

Himmlisch luftiges Apfel-Skyr-Omelett

Das Apfel-Skyr-Omelett ist eine köstliche Variation des klassischen Omeletts und erhält durch den Skyr, ein isländisches Joghurtprodukt, und frische Früchte wie Apfel, Banane und Heidelbeere einen neuen Twist. Skyr ist bekannt für seinen hohen Proteingehalt und cremigen Geschmack, während Äpfel, Banane und Co. eine Fülle von Vitaminen bieten.

Mit dem süßen Sattmacher sorgst du auch für eine gute Portion Ballaststoffe, die dir helfen, dich lange satt zu fühlen und dein Energielevel stabil zu halten. Neben Eiern und Skyr kommen Haferflocken in das Omelett, die zusätzlich sättigen.

Natürlich kannst du das einfache Ofengericht auch mit anderem Obst zubereiten, je nachdem, was gerade Saison hat oder was du zu Hause hast. Oder du gibst noch etwas Kakaopulver mit in die Skyr-Eier-Masse, schneidest statt Apfel noch eine Banane auf und schon hast du ein leckeres Skyr-Omelett mit Schokolade und Banane. Auch eine köstliche Kombi!

Eier zum Frühstück sind immer eine gute Idee, daher servieren wir sie gerne in allen Varianten. Der Klassiker ist dabei wohl der stramme Max mit Spiegelei. Exotischer wird es, wenn wir uns ein asiatisches Omelett zubereiten oder ein herrlich grünes Shakshuka.

Heute gibt es aber erst einmal das süße Apfel-Skyr-Omelett!