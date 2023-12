Weihnachten ist geschafft und das große Schlemmen ist vorbei. Allerdings sind bei vielen sicherlich noch so einige Leckereien übrig – so oft auch der Stollen. Denn seien wir mal ehrlich, man kauft oder bäckt immer viel zu viele Naschereien zu Weihnachten. Um nichts wegwerfen zu müssen, verwandeln wir den übrig gebliebenen Stollen mit diesem Rezept in einen leckeren Apfel-Stollen-Crumble.

Genial lecker: schneller Apfel-Stollen-Crumble

Der Apfel-Stollen-Crumble ist nicht nur eine leckere Möglichkeit, übrig gebliebenen Stollen zu verwerten, sondern auch eine wunderbar leckere Kombination. Aus knusprigen Streuseln, saftigen Äpfeln und den typischen Aromen von Weihnachten entsteht ein Dessert oder süßer Snack, den man auch noch nach Weihnachten genießen will.

Stell dir einfach mal vor, wie du diesen Apfel-Stollen-Crumble gemeinsam mit deinen Lieben genießt, begleitet von einer Tasse dampfendem Tee oder einer Kugel Vanilleeis.

Leftover-Rezepte, also Rezepte zur Verwertung von Speiseresten, sind nicht nur ökonomisch und ökologisch sinnvoll, sondern können auch überraschend lecker sein, wie unser Rezept für Apfel-Stollen-Crumble beweist. Außerdem fordern sie deine Kreativität heraus. Statt streng nach Rezept zu kochen, probiere doch mal, Gerichte aus dem zuzubereiten, was gerade da ist.

Die vielfältigen Möglichkeiten, Lebensmittelreste einzusetzen, sind nahezu unendlich. Es gibt Rezepte wie zum Beispiel unser Ofenschlupfer aus alten Brötchen oder unsere Smashed-Potatoe-Muffins, die alle darauf ausgelegt sind, restliche Zutaten sinnvoll und schmackhaft einzusetzen. Wir geben dir auch gern ein paar Tipps zur Verwertung von Gemüse- und Obstresten. So landet nichts mehr im Müll.

Aber jetzt geht es erst einmal an die Zubereitung des Apfel-Stollen-Crumbles. Hole den Stollen und die restlichen Zutaten und zaubere dir ein superleckeres Dessert mit weihnachtlichen Aromen.