Die derzeitigen Wetteraussichten lassen eher April als Januar vermuten: Es stürmt, schneit, regnet und ist sonnig im Wechsel. Wobei sich Letztere aktuell leider eher seltener die Ehre gibt. Da rutscht die Laune manchmal ebenso in den Keller wie die Temperaturen. Dagegen hilft: eine süße Leckerei aus dem eigenen Ofen. Wie wäre es mit knusprigen Apfel-Zimt-Röllchen mit einem leckeren Zucker-Zimt-Mantel? Klingt gut? Dann verraten wir dir schnell das Rezept!

Schnell zubereitet: Apfel-Zimt-Röllchen

Egal, wie stark der Wind weht und wie groß die nächste Pfütze ist, in die du stapfst: Das alles kann dir (erstmal) nichts anhaben, wenn du, eingewickelt in deine Lieblingsdecke, auf dem Sofa sitzt, Kakao mit Sahne trinkst und ofenwarme Apfel-Zimt-Röllchen naschst. So lecker, da kann keiner widerstehen!

Wir lieben süßes Gebäck mit Apfel – du auch? Dann versuche auch unsere Apfelmus-Muffins, Apfelkuchen mit Zimtstreuseln oder Haferflocken-Apfelmus-Waffeln.