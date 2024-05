Apfelkuchen-Rezepte gibt es in Hülle und Fülle. Es sind aber trotzdem nicht zu viele. Warum? Weil wir Apfelkuchen in all seinen Varianten einfach großartig finden. So wie diesen Apfelkuchen mit Karamell.

Rezept für Apfelkuchen mit Karamell

Das ganze Jahr über erhältlich, immer frisch, immer süß, immer knackig: Das sind Äpfel. Wen überrascht es da, dass es kreative Apfelkuchen-Rezepte en Masse gibt? Wir zeigen dir heute, wie originell man einen Apfelkuchen mit Karamell in nur wenigen Schritten zubereiten kann.

Ein warmer Kuchen mit herrlicher süß-klebriger Textur ist genau das, was man bei kälter werdenden Außentemperaturen braucht. Kein anderes Kuchenrezept vermittelt so viel Gemütlichkeit wie der Apfelkuchen.

Pfiffige Küchenmeister können übrigens aus den einzelnen Hefeteigspiralen auch kleine Portionen Kuchen zubereiten, indem sie sie in Muffin- oder Tartelettformen legen. Keine Scheu, werde ruhig ein bisschen kreativ. Dieser Apfelkuchen mit Karamell bietet noch so einige Veränderungsmöglichkeiten an. Aber schau dir unser Rezept erst einmal etwas genauer an.

