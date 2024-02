Dieser Kuchen ist einfach nur unwiderstehlich: Apfelkuchen mit Vanillepudding. Saftige Äpfel treffen auf einen butterweichen Teig und cremigen Vanillepudding. Die klassische Leckerei ist perfekt für gemütliche Nachmittage oder besondere Anlässe. Lass dein Zuhause nach frisch gebackenem Kuchen duften!

Rezept für Apfelkuchen mit Vanillepudding

Gedeckter Apfelkuchen, Elsässer Apfelkuchen oder Steirischer Apfelkuchen – es gibt zahlreiche Variationen des fruchtigen Kuchenklassikers. Was alle gemeinsam haben, ist natürlich die Verwendung von Äpfeln. Aber in Teig, Zubereitungsart und Aussehen können sie sich doch ziemlich unterscheiden. Schau dir doch diesen Apfelkuchen mit Vanillepudding aus der Leckerschmecker-Küche genauer an.

Ob man Apfelkuchen auf dem Blech oder lieber in der Kuchenform zubereiten möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Auch bei der Verwendung von Apfelsorten scheiden sich die Geister. Aber prinzipiell bieten sich die eher säuerlichen Sorten, wie Boskoop oder Elstar am besten an.

Bei der Zubereitung von unserem Apfelkuchen mit Vanillepudding haben wir uns für einen fluffigen Hefeteig entschieden. Dieser passt einfach ideal zum Vanillepudding. Für den Extra-Crunch haben wir dem Vanillepudding übrigens noch knusprige Apfelchips beigefügt, so wird jeder Bissen zu einem richtigen Erlebnis.

Du schwörst dennoch weiterhin auf Omas Traditions-Rezept für Apfelkuchen? Wie wär’s denn, wenn du das nächste Mal deine Oma mit unserem Rezept für Apfelkuchen mit Vanillepudding überraschst?