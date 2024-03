Kleine, süße Kuchen: Wir backen Apfelmuffins ohne Teig

Muffins sind auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Die kleinen Kuchen sind schnell gebacken und schnell verspeist. Es gibt sie in unendlich vielen Varianten. Von klassisch süßen Aromen wie Blaubeere oder Schokolade bis hin zu herzhaften Optionen wie Speck und Käse — es gibt kaum einen Geschmack, der nicht in einem Muffin eingefangen werden kann. Wir backen heute Apfelmuffins, allerdings ohne Teig. Komm mit in die Backstube!

Saftig leckere Apfelmuffins ohne Teig

Muffins sind in den USA so beliebt, dass es dort sogar einen offiziellen „National Muffin Day“ gibt. Er wird jedes Jahr am 20. Februar gefeiert und Muffinfans teilen und backen an ihm ihre liebsten Muffinrezepte.

Der Name des Muffins stammt allerdings nicht aus dem Englischen, sondern aus dem Französischen. Es wird angenommen, dass das Wort „moufflet“ bedeuten könnte, was so viel wie „weiches Brot“ heißt. Die ersten Muffins waren jedoch sehr unterschiedlich von den fluffigen, kuchenähnlichen Versionen, die wir heute kennen.

Klassische Muffins werden aus einem einfachen Rührteig hergestellt und oft mit Früchten, Nüssen oder Schokostückchen verfeinert. Bei uns kommen heute geriebene Äpfel und ein Gemisch aus Zucker, Grieß und Mehl in die Förmchen. Getoppt werden die Apfelmuffins ohne Teig mit geraspelter Butter. Das Ergebnis sind kleine Kuchen, die unglaublich saftig sind und mit einer Kugel Vanilleeis und Karamellsoße serviert werden. Mmh, uns läuft schon beim Gedanken das Wasser im Mund zusammen!

Apfelmuffins sind einfach immer lecker und lassen sich in den unterschiedlichsten Varianten zubereiten. Wir haben hier mal eine kleine Auswahl für dich zusammengefasst. Mit unseren schnellen Apfel-Zimt-Muffins hast du immer eine Leckerei zur Hand, wenn sich spontan Besuch ankündigt. Unsere Apfel-Streusel-Muffins sorgen für süße Momente am Nachmittag und die Apfelmus-Muffins schmecken fast genauso saftig wie die Apfelmuffins ohne Teig, mit denen wir heute starten.