Zero Waste in der Küche: mit diesen 5 Tipps kannst du Apfelschalen verwerten

Ob Kuchen, Mus oder Kompott – viele Apfelrezepte verlangen nach Äpfeln ohne Schale. Das hat zwei Hauptgründe: Zum einen geben Apfelschalen den Produkten oftmals eine ungewöhnliche, hellrote Farbe und zum anderen möchte nun wirklich niemand ein cremiges Apfelmus essen, in dem Schalenstücke stecken. Aber wohin mit den ganzen Schalen? Es fühlt sich falsch an, sie einfach in den Müll zu werfen. Und sagt man nicht, dass in der Schale die meisten Vitamine stecken? Das schreit doch danach, diese Apfelschalen zu verwerten! Hier sind fünf Ideen, was du mit den Essensresten anfangen kannst.

Apfelschalen verwerten: mit diesen 5 Tricks kein Problem

Man sagt, in der Schale von Äpfeln stecken die meisten Vitamine. Und tatsächlich ist an diesem Mythos der Ernährungsforschung auch etwas dran. Bereits im Jahr 1997 forschte der Wissenschaftler Antal Bognar, damals Professor der Bundesforschungsanstalt für Ernährung, an dem Vitamingehalt unter anderem von Äpfeln. Das Ergebnis: In der Schale von Äpfeln stecken siebenmal so viele Vitamine wie im Fruchtfleisch. Da ist es doch viel zu schade, all das einfach ungenutzt wegzuwerfen.

Apfelschalen zu verwerten, mag auf den ersten Blick kompliziert erscheinen. Was kann man denn schließlich noch machen aus den Überbleibseln der Früchte? Wir haben einige Ideen ausprobiert und wollen sie dir hiermit vorstellen.

Achtung: Verwende am besten nur Äpfel in Bio-Qualität. Deren Schale ist nicht mit Pestiziden belastet und stellt daher kein Gesundheitsrisiko dar.

Apfelschalen-Chips

Apfelchips sind ein beliebter Snack für unterwegs oder eine tolle Knabberei für den Abend vor dem Fernseher. Aber auch, um Apfelschalen zu verwerten, eignen sie sich hervorragend. Schneide die Schalen dafür in gleich große Stücke, lege sie auf ein Backblech und lass sie bei 150 °C Umluft für 15-20 Minuten backen. Danach kannst du die Chips mit Zucker und Zimt bestreuen oder einfach pur genießen. So musst du nie wieder fertige Chips kaufen!

Tee aus Apfelschalen

Besonders, wenn in den nächsten Wochen langsam die Nächte wieder kühler werden, wächst auch die Lust auf gemütliche Heißgetränke. Eine Möglichkeit: einen fruchtigen Tee aus Apfelschalen aufgießen. Du kannst sie frisch verwenden oder trocknen und für den Winter haltbar machen. Dann fehlt nur noch etwas heißes Wasser und schon kannst du deinen ganz eigenen Apfeltee aufgießen.

Punsch aus Apfelschalen

Ist dir der Geschmack eines Tees zu mild, kannst du auch Apfelschalen verwerten, indem du einen Punsch aus ihnen kochst. Gib sie dafür zusammen mit etwas Zimt, Kardamom und Nelken in einen Topf und koche sie weich. Entferne die Gewürze und püriere das Ganze. Gieße den Punsch durch ein Sieb und schmecke ihn mit Honig oder Zucker ab.

Apfelschalen verwerten: Verdickungsmittel

Diese Möglichkeit ist nicht nur mit den Schalen, sondern auch den Kerngehäusen von Äpfeln möglich. Äpfel sind sehr reich an Pektin, einem pflanzlichen Verdickungsmittel, das zum Beispiel auch in Gelierzucker vorkommt. Um es selbst herzustellen, bedeckst du einfach die Apfelschalen gerade so mit Wasser und gibst einen Schuss Zitronensaft hinzu. Koche die Schalen weich, püriere sie und lass alles in einem Sieb abtropfen. Dann reduzierst du die aufgefangene Flüssigkeit noch mal um die Hälfte. Fertig ist dein selbstgemachtes Geliermittel!

Apfelessig selbst machen

Apfelessig ist in den letzten Jahren zu einem wahren Gesundheits-Trend geworden. Dabei sind sich die Menschen seiner positiven Eigenschaften schon viel länger bewusst. Da er nicht pasteurisiert ist, werden auch die Essigsäurebakterien darin nicht abgetötet. Sie unterstützen die Verdauung und sollen auch bei Kopfschmerzen helfen. Mit unserem Rezept kannst du ganz einfach deinen eigenen Apfelessig ansetzen und somit Apfelschalen verwerten.

Wie du siehst, gibt es viele Möglichkeiten, Apfelschalen zu verwerten. Dieses hier ist allerdings auch nur eine Auswahl, probiere also aus, was sonst noch schmeckt. Sie sind ebenfalls ein leckerer Snack, machen sich gut auf Sandwiches und schmecken auch in Salaten. Manche trocknen sie auch und benutzen sie als Grundlage für ein duftendes Potpourri. So steckt in der Schale viel mehr als nur Vitamine.