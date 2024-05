Apfelstrudel-Kuchen: saftiger Apfelkuchen mit Twist

Apfelkuchen sind die Klassiker unter den Kuchen und schmecken einfach zu jeder Jahreszeit gut. Ihr leicht säuerliches Aroma und die saftigen Äpfel machen sie zu einem echten Genuss. Wir präsentieren dir heute einen ganz besonderen Apfelkuchen: den Apfelstrudel-Kuchen.

Rezept mit Twist: Apfelstrudel-Kuchen

Es gibt kaum einen Anlass, zu dem Apfelkuchen nicht passt – er ist ein echter Allrounder und schmeckt jedem. Rezepte für Apfelkuchen reichen von einfach bis anspruchsvoll, je nachdem, ob man sich für eine traditionelle Variante oder eine ausgefallenere Version entscheidet.

Die Zubereitung unseres Apfelstrudel-Kuchens ist zwar etwas zeitaufwendig, da er mit einem Hefeteig gebacken wird, aber eigentlich relativ simpel. Du rollst den Teig nach dem Aufgehen aus und belegst ihn in drei Reihen mit Apfelscheiben. Anschließend rollst du ihn wie einen Apfelstrudel auf. Danach schneidest du die Rolle in zehn gleich große Stücke. Diese platzierst du dann in einer Gugelhupfform und schiebst sie in den Ofen. Der Apfelkuchen wird nach dem Backen auf eine Tortenplatte gestürzt und mit Zuckerguss dekoriert.

Der Hefeteig nimmt zwar etwas Zeit in Anspruch, aber das Ergebnis ist die lange Wartezeit allemal wert. Denn schon allein der Duft des frisch gebackenen Apfelstrudel-Kuchens lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wenn du deine Familie oder Gäste also mal mit etwas Neuem überraschen möchtest, dann backe das leckere Rezept nach.

Rezepte für Apfelkuchen kann man nie genug haben. Das finden wir bei Leckerschmecker auch und haben noch viele weitere leckere Apfelkuchen für dich. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Apfel-Wein-Kuchen oder dem Apfelkuchen mit Pudding-Creme? Auch lecker ist der Apfelkuchen mit Karamell.