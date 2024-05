Apfel-Wein-Kuchen: ein Klassiker mit Schuss

Der perfekte Kuchen für einen gemütlichen Nachmittag im sonnigen Garten, auf der Terrasse oder am Küchentisch: Unser Apfel-Wein-Kuchen ist so saftig und fruchtig, dass kein Krümel übrigbleibt. Dazu am besten noch eine Tasse Kaffee oder eine fruchtige Schorle. Unser Rezept gibt dem zeitlosen Klassiker dank des Weißweins einen besonderen Schliff. Und die Erwachsenen haben eine gute Ausrede, um den leckeren Kuchen nicht mit jüngeren Naschkatzen teilen zu müssen.

Apfel-Wein-Kuchen: auch im Frühling ein Genuss

Wir lieben Äpfel, vor allem aus regionalem Anbau, doch diese haben nur vom Spätsommer bis in den Herbst Saison. So lange musst du aber nicht warten, bis du diesen leckeren Apfel-Wein-Kuchen nachbacken kannst. Denn je nach Apfelsorte lässt sich das beliebte Obst ziemlich lange lagern. Im Mai bekommst du daher die Lageräpfel der Ernte aus dem Vorjahr. Meistens handelt es sich dabei um Äpfel der Sorte Jonagold und seine Ableger.

Wie gut, dass sich die Jonagold-Sorte hervorragend für unseren Apfel-Wein-Kuchen eignet. Das Fruchtfleisch ist sehr saftig, besitzt nur eine geringe Säure und ist angenehm süß. Perfekt für unseren Kuchen! Übrigens handelt es sich bei unserem Rezept nicht um einen Apfelwein-Kuchen. Allerdings wäre das eine leckere und schöne Variation. Tausche einfach den hier verwendeten Weißwein gegen Apfelwein aus. Oder nutze stattdessen Apfelsaft, wenn Kinder doch an deinem leckeren Kuchen mitnaschen dürfen.

Wir machen unserem Apfel-Wein-Kuchen mit einem Mürbeteig. Diese Teigart hat den Vorteil, resistenter gegen Flüssigkeiten zu sein. Deshalb eignet er sich auch so hervorragend für saftige Obstkuchen-Rezepte. Der Teig muss vor der Weiterverarbeitung und dem Backen eine halbe Stunde kaltgestellt werden, damit das Gluten im Mehl arbeiten und ihm eine elastischere Konsistenz verleihen kann. Diesen Prozess kannst du nicht beschleunigen, indem du den Teig in den Gefrierschrank legst! Dann wird er einfach nur hart. Nach dem Backen zerbröselt er leicht, was dem Mürbeteig seinen Namen verleiht.

Sehr lecker zu unseren Obstkuchen ist immer eine Kugel Vanilleeis, das du selbst machen kannst. Eine Eismaschine brauchst du nicht dafür! Eine andere leckere Variante ist unser einfacher Apfelkuchen mit Schmand. Und ein Klassiker, den jeder kennt und liebt, ist Omas gedeckter Apfelkuchen.