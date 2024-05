Artischocken-Pasta: einfaches Nudelgericht, verfeinert mit einer Delikatesse

Die Italiener lieben Artischocken-Pasta. Dort trägt das leckere Nudelgericht den klangvollen Namen Pasta ai Carciofi. Hierzulande hat die Artischocke den Ruf einer Delikatesse, die sich nicht so leicht zubereiten lässt. Aber das stimmt so nicht ganz. Trau dich an die Artischocken! Du wirst mit einem leckeren Mahl belohnt.

Artischocken-Pasta: ran ans Stachelgewächs!

Wir verwenden für unsere Artischocken-Pasta frische Artischocken. Wenn du keine frischen Exemplare findest, kannst du zu der eingelegten Variante im Glas greifen, das verkürzt auch die Zubereitungszeit. Doch wie immer empfiehlt sich der Griff zu frischen Produkten, schon allein wegen des höheren Nährstoffgehalts.

Denn die Artischocken, die übrigens mit den Disteln verwandt sind, haben es in sich. Sie zählen zu den ältesten erforschten Heilpflanzen der Welt. Abbildungen von ihr finden sich sogar in Pharaonengräbern. Sie schützt mit ihrem Bitterstoff Cynarin Leber und Galle, wirkt entgiftend und antioxidativ. Cynarin fördert außerdem die Verdauung von Fetten.

Der Sage nach soll die Artischocke ihren lateinischen Namen Cynara scolymus der schönen Nymphe Cynara zu verdanken haben. In diese war Zeus, der griechische Göttervater, schwer verliebt. Als Cynara sein Werben abwies, verwandelte er sie in ein stacheliges Gewächs – die Artischocke. Im Inneren verbirgt sich jedoch ein weicher Kern, den zu erreichen sich alle Mühe lohnt.

Für unsere Artischocken-Pasta entfernst du die äußeren, harten Blätter und die Stiele der Pflanze. Anschließend halbierst du sie und tauchst die Hälften in Wasser mit etwas Zitronensaft, damit sie sich nicht verfärben. Trockne sie gut ab und brate sie an. Nach ein paar Minuten gibst du etwas Wasser hinzu und lässt sie gar köcheln. Das war’s auch schon. Doch gar nicht so kompliziert, oder?

Nicht nur Artischocken-Pasta schmeckt gut, auch unsere Pasta alla gricia mit Speck und Käse ist ausgezeichnet und fix zubereitet. Gerade einmal 10 Minuten nimmt unser Blitzrezept für Pasta al limone in Anspruch. Ein weiteres Wohlfühlgericht aus Italien sind Nudeln mit Kartoffeln nach sizilianischer Art.