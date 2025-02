Mediterran kochen: Heute gibt es gebratene Aubergine mit Tomatensoße

Manchmal sind die einfachsten Rezepte die besten – so wie dieses für gebratene Auberginen mit Tomatensoße. Aus wenigen Zutaten zauberst du in einer knappen halben Stunde eine leckere Beilage, die mediterrane Aromen auf deinen Teller bringt.

Mediterraner Genuss: gebratene Aubergine mit Tomatensoße

In der mediterranen und orientalischen Küche haben Auberginen eine lange Tradition. Besonders in der italienischen, türkischen und arabischen Küche gibt es zahlreiche Varianten, sie zuzubereiten. Die Kombination aus Auberginen und Tomaten reicht sogar bis in die Antike zurück. In der osmanischen Küche galt dieses Gericht als festliche Speise, während es in Italien als Basis für viele klassische Rezepte dient.

Auberginen sind wegen ihrer Konsistenz beliebt und werden oft als Fleischersatz verwendet. Die Zutatenliste für unsere gebratenen Auberginen mit Tomatensoße ist relativ kurz. Die Hauptakteure sind Auberginen, Tomaten und Zwiebeln, die mit Knoblauch, Chilipulver und Kräutern wie Oregano und Koriander verfeinert werden.

Beginne damit, die Tomaten vorzubereiten, indem du die Strünke entfernst und die Tomaten anschließend in kochendes Wasser legst. Danach kannst du sie kalt abschrecken und die Haut abziehen. Jetzt schneidest du sie klein und kochst sie zusammen mit Zwiebeln, Knoblauch und den Gewürzen und Kräutern in einem Topf 🛒. Die Kochzeit kannst du nutzen, um die Auberginen in einer Pfanne mit Öl anzubraten. Zum Schluss servierst du die Auberginen mit der Tomatensoße. Lass es dir schmecken!

Auberginen sind wunderbar vielseitig und schmecken in den unterschiedlichsten Gerichten. Bereite dir doch mal eine cremige Auberginensuppe oder Miso-Auberginen zu. Das gesunde Gemüse lässt sich im Aifryer zubereiten. Probiere unser Rezept für Aubergine mit Tomaten und Käse aus der Heißluftfritteuse aus.

Gebratene Aubergine mit Tomatensoße Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 700 g große Tomaten

2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

1 EL Oregano

1/2 TL Koriander

1 Prise Salz

1 Msp. Chilipulver

800 g Aubergine

2 EL Öl Zubereitung Wasche die Tomaten und entferne den Strunk. Lege sie für einige Minuten in kochendes Wasser. Schrecke sie danach mit kaltem Wasser ab und ziehe die Haut ab.

Würfele die Tomaten. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein.

Gib Tomaten, Zwiebel und Knoblauch mit Oregano, Koriander, Salz und Chili in einen Topf und lass alles für 15 Minuten köcheln.

Wasche währenddessen die Auberginen, entferne die Enden ab und schneide sie in 1 cm dicke Scheiben.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate die Auberginenscheiben von beiden Seiten an.

Servieren die gebratene Aubergine mit der Tomatensoße.

