Wir lieben gefülltes Gemüse! Tomaten, Champignons, Zucchini und Auberginen lassen sich vielseitig bestücken mit Hackfleisch, Reis oder anderem Gemüse. Bei diesem Rezept für Auberginenauflauf mit Spitzpaprika füllen wir die Melanzani mit Hackfleisch, einer würzigen Tomatensoße und überbacken das Ganze mit Käse. Oben drauf kommen noch Spitzpaprika. Ein köstlicher Auflauf, bei dem das Auge definitiv mit isst!

Auberginenauflauf mit Spitzpaprika

An gefüllte Auberginen haben wir irgendwie unser Herz verloren. Dieses Nachtschattengewächs ist aber auch einfach großartig! Es ist so vielseitig einsetzbar, dass wir euch tagelang Rezepte vorstellen könnten. Heute gibt es einen raffinierten Auberginenauflauf mit Spitzpaprika, Tomatensoße und würzigem Hackfleisch. Zum Schluss wird alles noch schön mit Käse überbacken und fertig ist ein supereinfaches und schmackhaftes Gericht.

Die besondere Schältechnik ist doch eine hübsche Idee, oder? So verpasst man einem auf den ersten Blick unaufgeregten Auflauf einen besonderen Look. Dieser Auberginenauflauf bietet sich bei jeder Jahreszeit an. Und auch Kochmuffel werden begeistert sein, da das Rezept so simpel ist. Serviere zu den gefüllten Auberginen am besten Reis. Guten Appetit!

Noch mehr Lust auf Rezepte mit Auberginen? Dann probiere unbedingt diese hier aus: Auberginen-Hackfleisch-Spieße und Auberginen-Spirale mit Hackfleisch und Käse.