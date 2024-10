Autumn Sweater: Dieser Cocktail wärmt dich von innen

Es ist Herbst und das heißt, es beginnt die Zeit, in der wir uns irgendwie warm halten müssen. Tagsüber gibt es dafür das Zwiebel-Prinzip, abends trinken wir Autumn Sweater. Du hast richtig gelesen. Dieser Drink ist perfekt dafür geeignet, an kalten Herbstabenden wie ein Pullover für das Innere zu wirken. Also lass ihn uns direkt zubereiten!

Autumn Sweater: ein Cocktail wie eine Umarmung

Höre ich den Namen dieses Cocktails, habe ich direkt einen Ohrwurm. Das Lied, das mit in den Kopf kommt, trägt ebenso den Titel „Autumn Sweater“ und ist ein Hit der US-amerikanischen Indie-Band Yo La Tengo. Der Text handelt vermutlich von einem etwas unangenehmen Treffen zweier, die gerade am Anfang ihrer Beziehung stehen. Niemand hat etwas zu sagen und die Blicke treffen sich und führen ins Leere.

Hätten die beiden, um die es in dem Song geht, nur vorher diesen Cocktail getrunken. Vielleicht wäre die Situation dann etwas entspannter gewesen. Gut, das hier war nicht gerade die beste Überleitung zu einem Cocktail-Rezept, aber schließlich geht es bei Leckerschmecker um Kulinarisches, nicht um Musik. Dennoch spreche ich hier eine Empfehlung für das Lied aus.

Für den Cocktail Autumn Sweater, was übrigens so viel wie „Herbstpullover“ heißt, brauchst du – wie sollte es bei einem herbstlichen Drink auch anders sein – einen Schnaps auf Apfelbasis. Calvados eignet sich hier besonders gut. Das ist ein französischer Obstbrand aus Apfelwein, der ein warm-holziges Aroma hat. Die Zubereitung orientiert sich an einem klassischen Old Fashioned, aber wir verwenden anstelle eines Zuckerwürfels einen herbstlicheren Ahornsirup.

Ein Glas Autumn Sweater sorgt wirklich dafür, dass der Herbstblues verschwindet. Suchst du nach weiteren, herbstlichen Cocktails, mixe dir auch einmal einen Apfel Cider oder einen Birnenfranz. Und spürst du eine Erkältung kommen, ist eine Tasse Hot Toddy genau das Richtige.