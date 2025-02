Dieser Aufstrich bringt Farbe auf deinen Frühstückstisch

Der Winterblues hat dich erreicht und du kannst es einfach nicht fassen, dass immer noch nicht Frühling ist? Das ist gut verständlich. Die gute Laune muss also anderswo herkommen. Zum Beispiel von hübsch aussehendem Essen? Dieser Avocado-Himbeer-Aufstrich zaubert dir mit seiner intensiven Farbe garantiert ein Lächeln in das Gesicht. Noch dazu schmeckt er einfach toll.

Darum schmeckt Avocado-Himbeer-Aufstrich so lecker

Eine gute Sache hat der Winter: Im Januar und Februar ist Avocado-Zeit. Da sind die grünen Früchte besonders aromatisch. Warum also nicht mal etwas anderes daraus zubereiten als Guacamole? Dieser Avocado-Himbeer-Aufstrich ist eine sehr leckere Option, etwas mehr aus der Frucht herauszuholen: Er ist wunderbar cremig und die Säure der Himbeeren komplimentiert der reichhaltigen Avocadocreme perfekt.

Die Zubereitung dieses außergewöhnlichen Aufstrichs ist schnell erledigt. Du brauchst im besten Fall einen Mixer oder Multizerkleinerer 🛒, damit das Ergebnis besonders cremig wird. In diesen gibst du Avocado, TK-Himbeeren, etwas Frischkäse, den Saft einer halben Zitrone, Chiasamen und etwas Agavendicksaft nach Geschmack. Püriere alles fein. Durch die tiefgekühlten Himbeeren wird die Konsistenz noch einmal sämiger. Die Chiasamen quillen in der Flüssigkeit auf und liefern so wichtige Ballaststoffe. Hast du keine zur Hand, kannst du auch Leinsamen verwenden.

Die Avocado ist eine wahre Alleskönnerin. Sie liefern dem Körper wichtige Nährstoffe wie Folsäure, Ölsäuren, Vitamin K, D, E und B6 und enthalten Kalium und Kalzium Dadurch ist die Frucht gut für die Augen, für Verdauung und das Herz. Himbeeren wiederum sind reich an Vitamin C, welches das Immunsystem unterstützt sowie Antioxidantien, die vor freien Radikalen schützen. Da momentan keine Himbeersaison ist, greifst du auf tiefgefrorene zurück.

Besonders lecker schmeckt der Avocado-Himbeer-Aufstrich übrigens mit frischen Sprossen. Am besten sind solche geeignet, die etwas scharf sind, also Radieschen, Rettich oder auch Senf. Die Schärfe bildet einen aufregenden Kontrast zum cremig-süßen Aufstrich. Serviere ihn dann mit frisch gebackenem Brot oder Baguette.

Mixe dir weitere leckere Aufstriche und verwandle dein einfaches Frühstück in ein königliches Festmahl! Wie wäre es mit einem Mango-Frischkäse-Aufstrich mit Chili oder einem veganen Weiße-Bohnen-Aufstrich? Lecker schmeckt auch dieser würzige Brokkoli-Kräuter-Aufstrich.

Avocado-Himbeer-Aufstrich Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 reife Avocado

100 g Himbeeren TK

1/2 Zitrone Saft

120 g Frischkäse Doppelrahm

1 EL Chiasamen

1 Prise Salz

1 EL Agavendicksaft plus mehr nach Geschmack

1 Handvoll Sprossen nach Wahl Zubereitung Halbiere die Avocado, entferne den Kern und schäle sie.

Gib sie zusammen mit den restlichen Zutaten in einen Multizerkleinerer und mixe alles durch, bis sich eine sämige Masse bildet.

Schmecke mit Salz, Agavendicksaft und ggf. mehr Zitronensaft ab.

Garniere den Aufstrich mit den Sprossen und einigen Himbeeren, wenn du magst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.