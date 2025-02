Weiße-Bohnen-Aufstrich: cremig, lecker und schnell gemacht

Wer hat schon einmal weiße Bohnen gegessen? Ich muss gestehen, dass sie auf meinem Speiseplan bisher nicht zu finden waren. Bis ich letztens diesen Weiße-Bohnen-Aufstrich bei meiner Freundin gekostet habe. Ich war sofort begeistert und möchte das Rezept nun mit euch teilen.

Weiße-Bohnen-Aufstrich: einfaches Blitz-Rezept

Was der Vorteil gegenüber gekauften Belägen ist? Du weißt ganz genau, was drin ist und kannst auf qualitativ hochwertige Zutaten setzen, wenn du den Weiße-Bohnen-Aufstrich selber machst.

Der cremige Brotaufstrich ist vegan, steckt voller guter Zutaten und ist schnell gemacht. Alles, was du tun musst, ist die Zutaten in ein hohes Gefäß zu geben und sie anschließend mit einem Pürierstab 🛒 zu mixen.

Doch der Aufstrich schmeckt nicht nur gut zu einer Scheibe Brot, sondern auch als Dip. Du kannst ihn auch herrlich variieren, indem du beispielsweise Paprikapulver und Tahini, also ein Sesammus, hinzufügst. In einigen Rezepten finden sich aber auch Zwiebeln und Tomatenmark. Wie du siehst, lässt sich der Weiße-Bohnen-Brotaufstrich ganz wunderbar an deinen persönlichen Geschmack anpassen.

Ganz nebenbei sind Weiße Bohnen hochwertige pflanzliche Eiweißlieferanten und enthalten viele Mineralstoffe und Vitamine. Außerdem sind sie mit nur 87 kcal auf 100 Gramm äußerst energiearm.

Nachdem ich den Brotaufstrich das erste Mal gegessen hatte, habe ich immer mehr leckere Rezepte mit Weißen Bohnen entdeckt. Sie machen sich wirklich gut in Eintöpfen und Suppen, als Beilage zu Fleischgerichten oder im Salat. Probiere doch mal diese Weiße-Bohnen-Champignon-Suppe oder diesen toskanischen Bohnensalat aus. Aber auch die Weiße-Bohnen-Pfanne ist megalecker.

Aber jetzt geht es erst einmal an die Zubereitung des Weiße-Bohnen-Aufstrichs! Lass ihn dir schmecken!