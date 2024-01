Schneide die Champignons in dünne Scheiben und würfele die Zwiebeln und den Knoblauch fein.

Erhitze etwas Olivenöl in einem Topf, und brate 2/3 der Pilze an, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Gib dann Zwiebeln und Knoblauch dazu und schwitze auch diese kurz mit an. Lösche mit dem Weißwein ab und rühre die Miso-Paste unter.