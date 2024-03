Babka Wielkanocna: So backst du den beliebten polnischen Osterkuchen

Nicht mehr lang, dann ist schon wieder Ostern! Wahnsinn, wie schnell doch die Zeit vergeht. Für uns ist das Fest immer der offizielle Start in den Frühling: Wenn die Blumen sprießen und die Bäume blühen, dann zieht es uns zuerst an eine reich gedeckte Frühstückstafel, dann zu einem Spaziergang nach draußen und anschließend an den Kaffeetisch. Da stehen dann schon Leckereien wie der polnische Osterkuchen Babka Wielkanocna bereit.

Rezept für den polnischen Osterkuchen Babka Wielkanocna

Nicht nur hierzulande schlemmen wir uns durch traditionelle Rezepte zu Ostern. Auch andere Länder kennen typisches Gebäck und andere Speisen für das christliche Fest. In Polen backt man gern den Kuchen Babka Wielkanocna. Der fluffige Hefekuchen aus der Gugelhupf-Form ist ein echter Klassiker, von dem wir gerne mal naschen.

Im Teig tummeln sich allerlei Trockenfrüchte: Wir schmecken Rosinen, Cranberrys und Orangen. Bist du kein Fan davon, lass sie einfach weg oder ersetze sie beispielsweise mit gehackten Nüssen. Das getrocknete Obst verleiht der Babka Wielkanocna allerdings eine feine Süße und Textur. Dank Hefeteig ist der polnische Osterkuchen schön leicht und ist dadurch der perfekte süße Snack am Nachmittag.

Wusstest du schon, dass du frische Hefe mit Trockenhefe ersetzen kannst? Wir verraten dir die Umrechnung. Ebenfalls spannend: In unserem Leckerwissen erfährst du, wie du fehlende Backzutaten austauschen kannst. Selbst, wenn dich der spontane Kuchenhunger packt, bist du dann gut gerüstet.

Wir haben die Babka Wielkanocna vor dem Servieren noch mit Zuckerguss oder Puderzucker geschmückt. Auch süße Zuckereier sind eine tolle Idee, um den Kuchen zu dekorieren.

Möchtest du weitere süße Osterrezepte ausprobieren, empfehlen wir dir gebackene Osterhasen, die munter über den Frühstückstisch hoppeln. Ebenfalls fürs Frühstück eignen sich Hot Cross Buns. Unsere Schmetterling-Cupcakes mit Frischkäsecreme sind eine schöne Idee für die Kaffeetafel.