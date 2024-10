Bacon-Pancakes: amerikanischer Frühstücksklassiker

Du kannst dich nicht zwischen süß und herzhaft entscheiden? Dann kommt hier das ultimative Rezept, mit dem du beides haben kannst. Unsere Bacon-Pancakes kombinieren süße Pfannkuchen mit herzhaftem Speck. Heraus kommt dabei eine Frühstückkreation, die dich mit einem aromatischen Feuerwerk verwöhnt.

Bacon-Pancakes vereinen süße und salzige Aromen

Pancakes mit Speck und Ahornsirup? Das mag auf den ersten Blick durchaus gewöhnungsbedürftig klingen. In der amerikanischen Küche ist dieses Frühstücksgericht aber alles andere als außergewöhnlich. Möchtest du diese Geschmackskombination ebenfalls einmal probieren, dann backe unbedingt unser Rezept für Bacon-Pancakes nach.

Basis des Gerichts sind süße Pancakes. Die bereitest du nach einem klassischen Rezept wie gewohnt zu. Zusätzlich brätst du in einer Pfanne Bacon-Streifen an, bis sie knusprig sind. Beträufle die Pancakes zum Servieren dann mit Ahornsirup, lege den Speck obendrüber und toppe das Ganze noch mit einem Stück Butter. Wer sich erst einmal vorsichtig an diese Kombination herantasten möchte, kann den Speck auch separat neben die Pancakes legen.

Bacon-Pancakes macht man sich nicht jeden Tag zum Frühstück. Aber gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit sind sie perfekt für ein gemütliches Frühstück am Wochenende mit viel Zeit. Übrigens kannst du aus der süß-salzigen Variante auch ganz einfach eine komplett herzhafte Version zaubern. Brate dafür den Speck in einer Pfanne knusprig, lass ihn abkühlen und schneide ihn dann in kleine Stücke. Die Speck-Stücke mischst du einfach in deinen vorbereiteten Teig und backst ihn wie gewohnt. Statt Zucker verwendest du für den Teig etwas mehr Salz. Du kannst aber auch Kräuter oder weitere Gewürze untermischen. Später servierst du die Pancakes einfach mit einem großzügigen Klecks Butter oder einem gebratenem Ei on Top.

Auch wenn Pancakes typisch amerikanisch sind. Auch bei uns ist der Klassiker auf den Frühstückstischen nicht mehr wegzudenken. Liebst du die kleinen Küchlein ebenso wie wir, haben wir von Leckerschmecker noch weitere Pancake-Rezepte für dich. Probiere herbstliche Pumpkin-Spice-Pancakes ebenso wie fruchtige Apfel-Pancakes oder herzhafte Kohl-Hackfleisch-Pancakes.