Frühlingszauber: Bärlauch-Zitronen-Pasta mit Burrata

Der Frühling ist da – und mit ihm die beste Zeit für Bärlauch! Also schnapp dir ein Bündel des wilden Knoblauchs, atme seinen frischen Duft ein und mach dich bereit für ein köstliches Pastagericht. Kombiniert mit der Frische von Zitrone und der cremigen Burrata entsteht eine Bärlauch-Zitronen-Pasta, die Leichtigkeit und Genuss perfekt vereint.

Bärlauch-Zitronen-Pasta: schnell, einfach, raffiniert

Bärlauch ist nicht nur ein saisonales Highlight, sondern auch ein echter Schatz der Natur. Schon die Kelten und Römer schätzten ihn als kräftigendes Kraut und noch heute gilt er als Frühlingsbote in der Küche.

Der Clou der Bärlauch-Zitronen-Pasta ist die Kombination der Zutaten. Tagliatelle werden in Salzwasser al dente gekocht, Pekannüsse in einer Pfanne 🛒 angeröstet und der Bärlauch mit Zwiebeln und Zitronensaft in Öl erhitzt. Danach kommen die Nudeln sowie etwas Butter und Nudelwasser mit in die Pfanne. So entsteht ein wunderbar cremige Soße.

Und dann kommt der Höhepunkt: die Burrata. Außen zart, innen cremig – wenn du sie anschneidest, fließt ihr weiches Inneres über die warme Pasta. Getoppt wird alles am Ende noch mit den Nüssen. Sie sorgen für einen ordentlichen Crunch.

Die Bärlauch-Zitronen-Pasta mit Burrata ist perfekt für ein leichtes Frühlingsdinner auf dem Balkon, ein spontanes Essen mit Freunden oder einfach als kleine Alltagsflucht auf dem Teller. Sie geht schnell, schmeckt raffiniert und bringt die Frische der Saison direkt in deine Küche. Also, los geht’s – lass dich vom Frühling inspirieren und koche das Pastagericht nach!

Wir nutzen die Bärlauchsaison aus. Bei uns kommen gleich noch Pellkartoffeln mit Bärlauch-Quark und eine Bärlauchcremesuppe auf den Tisch. Und auch dieser Bärlauch-Curry-Aufstrich darf nicht fehlen. Damit du den wilden Knoblauch aber auch außerhalb der Saison genießen kannst, findest du in unserem Leckerwissen einen Ratgeber, wie du Bärlauch haltbar machst.

Bärlauch-Zitronen-Pasta mit Burrata Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Tagliatelle oder Nudelsorte der Wahl

1 Bio-Zitrone

50 g Bärlauch

2 Zwiebel

40 g Pekannusskerne

Salz und Pfeffer

2 EL Olivenöl

1 EL Butter

Muskat optional

2 Burrate à ca. 100 g Zubereitung Koche die Nudeln nach Packungsanweisung al dente.

Spüle währenddessen die Zitrone mit heißem Wasser ab, reibe sie trocken und reibe die Schale ab. Lege etwa 1 TL zum Servieren beiseite. Halbiere die Zitrone dann und presse den Saft aus.

Wasche den Bärlauch und schneide ihn grob.

Schäle die Zwiebeln und hacke sie fein.

Röste die Pekannüsse 5 Minuten in einer Pfanne ohne Öl an. Hole sie heraus und lass sie abkühlen. Wische die Pfanne danach mit einem Küchenkrepp aus.

Erhitze 1 EL Öl in der Pfanne und dünste die Schalotten 3-4 Minuten darin an. Gib dann den Bärlauch, Zitronenabrieb und 2 EL Zitronensaft hinzu. Lass alles zusammen weitere 2-3 Minuten köcheln.

Gieße die Nudeln ab und fange dabei das Kochwasser auf.

Gib die Pasta zusammen mit 3–4 EL Kochwasser und der Butter in die Pfanne. Verrühre alles und lass es 1-2 Minuten unter Rühren kochen, bis eine leicht cremige Soße entsteht. Würze mit Salz, Pfeffer und optional Muskat.

Richte die Bärlauch-Zitronen-Pasta mit den Burrate auf 2 Tellern an. Beträufele sie mit dem restlichen Öl und streue den Zitronenabrieb sowie die gerösteten Nüsse darüber.

