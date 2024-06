Bagel mit Rührei und Bacon: schnelle und herzhafte Frühstücksidee

Nimm dir die Zeit für ein ordentliches Frühstück, um gut gestärkt in den Tag zu starten. Magst du es morgens dann noch gern herzhaft, sind unsere Bagel mit Rührei und Bacon genau richtig für dich.

Schnelles Frühstück: Bagel mit Rührei und Bacon

Bagel sind vor allem aus der amerikanischen Küche bekannt. Dabei stammen die kleinen Hefeteig-Teilchen mit dem typischen Loch in der Mitte eigentlich aus Polen. Auch bei uns sind sie beliebt und werden gern zum Frühstück oder als Snack zwischendurch, sowohl herzhaft als auch süß belegt, gegessen. Für unseren Frühstücks-Bagel haben wir uns für ein cremiges Rührei in Verbindung mit krossem Speck entschieden.

Für dieses Frühstücksgericht benötigst du Bagel. Wir haben uns für die gekaufte Variante entschieden. Hast du aber genug Zeit und Lust, kannst du nach unserem Rezept knusprige Bagel selber backen. Mach gleich ein paar mehr, denn du kannst sie danach einfach einfrieren und hast immer genug davon im Vorrat, wenn du Lust auf Bagel bekommst.

Für die Bagel mit Rührei und Bacon bereitest du zuerst das Rührei vor. Schlage die Eier in eine Schüssel auf und verrühre sie mit Sahne, Salz und Pfeffer zu einer glatten Masse. Gib dann etwas Butter (oder Öl) in eine Pfanne und lass die Eier darin knapp 5 Minuten bei mittlerer Hitze stocken. Rühre ab und zu mal um, damit nichts anbrennt. Danach brätst du in einer zweiten Pfanne den Speck knusprig. Toaste dann noch die Bagel, schneide sie auf und belege sie mit dem Speck und dem Rührei. Jetzt darfst du probieren.

Fehlt dir etwas beim Bagel mit Rührei und Bacon? Dann füge noch Zutaten hinzu und kreiere dir dein eigenes Rezept. Statt Bacon kannst du zum Beispiel auch Räucherlachs verwenden. Mit einer Schicht Frischkäse unter dem Speck oder mit zusätzlichen Tomaten oder Salat belegt, fügst du deinem Bagel weitere Geschmackskomponenten hinzu.