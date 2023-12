In unserer schnelllebigen, oft hektischen Welt sind einfache und köstliche Rezepte, die den Alltag versüßen, Gold wert. Dazu zählen wir auch dieses Rezept für Bagels. Die runden, knusprigen Leckerbissen sind genau das richtige für eine herrliche Brotzeit oder das nächste Frühstück. Sie selber zu backen braucht zwar etwas Zeit, lohnt sich aber allemal!

Einfaches Bagels-Rezept

Die Geschichte der Bagels reicht zurück bis ins 17. Jahrhundert in Polen, wo die kleinen Brote erstmals auftauchten. Ursprünglich als „bajgiel“ bekannt, wurden sie von jüdischen Gemeinschaften als Festtagsbrot hergestellt. Doch es dauerte nicht lange, bis die einzigartige Form und der unvergleichliche Geschmack die Aufmerksamkeit über die Landesgrenzen hinaus auf sich zogen und sich im Laufe der Zeit vor allem in Nordamerika zu einem kulinarischen Phänomen entwickelten.

Heute sind Bagels in verschiedenen Variationen weltweit beliebt. Ob mit Sesam, Mohn, Zimt und Rosinen oder klassisch mit einem Hauch von Salz – die Vielfalt ist schier endlos. Bagels sind nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern bieten auch praktische Vorteile. Ihre handliche Form und das Loch in der Mitte eignen sich perfekt zum Stapeln oder für die Zubereitung von leckeren Sandwiches. Bagels eignen sich hervorragend für süße oder herzhafte Beläge – von Frischkäse und Lachs bis zu Avocado und Ei. Experimentiere mit verschiedenen Toppings und genieße deine selbst gemachten Bagels!

Die charakteristische Ringform verdanken die Bagels einer besonderen Kochtechnik – dem Kochen im Wasserbad vor dem Backen. Diese Methode verleiht dem Gebäck seine einzigartige Textur und den unverkennbaren Geschmack.

