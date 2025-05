Ein Frühlingsrezept, das dir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt

Vergiss Nudeln mit Tomatensoße, hier kommen Baked-Feta-Pasta mit Spargel! Dieses Rezept ist nicht nur einfach zuzubereiten, sondern bringt dir auch die Aromen des Frühlings direkt auf den Teller. Die Mischung aus mediterranen Gewürzen, spritzigem Zitronenabrieb und zarter Feta-Soße macht dieses Gericht so unwiderstehlich, dass du es garantiert immer wieder zubereiten willst. Perfekt für einen gemütlichen Abend zu zweit – minimaler Aufwand, maximaler Geschmack!

Rezept für Baked-Feta-Pasta mit Spargel: schnell und lecker

Ganz gleich, ob du dir selbst ein leckeres, saisonal angehauchtes Nudelgericht zaubern oder jemand von deinen Liebsten mit einem Dinner überraschen möchtest: Diese Baked-Feta-Pasta mit Spargel enttäuscht nicht. Obwohl ihre Zubereitung so unkompliziert und fix ist, machen die Nudeln ganz schön was her. Uns haben sie sowieso schon geschmacklich überzeugt. Zeit, dass du sie selbst nachkochst!

Dafür brauchst du lediglich die Nudeln deiner Wahl. Wenn du mal etwas mehr Zeit und Lust hast, kannst du die Pasta zum Beispiel mit Hilfe einer Nudelmaschine auch selbst herstellen. Das hebt die Baked-Feta-Pasta mit Spargel nochmal auf ein neues Level. Ansonsten benötigst du grünen Spargel, Feta, Cherrytomaten, Oliven, Olivenöl, etwas Zitronenabrieb, getrocknete Kräuter und Knoblauch.

Den Feta gibst du gemeinsam mit dem Spargel, den Oliven und Tomaten in die Auflaufform und würzt alles mit Oregano, Basilikum, gehacktem Knoblauch, Zitronenabrieb sowie Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Eine ordentliche Portion Olivenöl darüber geben und ab in den Ofen. Nach circa 20 bis 25 Minuten kannst das Ganze aus dem Ofen holen und mit der Pasta vermischen, die du in der Zwischenzeit al dente gekocht hast.

Serviere die Pasta mit einem Glas Sauvignon Blanc oder Chardonnay. Falls du lieber alkoholfrei bleiben willst: Wie wäre es mit einer spritzigen Schorle aus weißer Traube oder einer Zitronen-Minze-Limonade? Super erfrischend und ebenso passend!

Als Vorspeise kannst du einen Antipasti-Teller mit gegrillter Zucchini, Paprika und Aubergine, dazu ein paar Scheiben Prosciutto und eingelegte Artischocken servieren. Und zum Nachtisch gibt’s Honig-Ricotta mit gerösteten Nüssen und einen Espresso. Guten Appetit!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Natürlich findest du auf Leckerschmecker weitere köstliche Nudelgerichte mit Spargel. Koche dir als nächstes Mal eine Spargel Carbonara oder diese Nudeln mit Spargel-Frischkäsesoße. Und wenn du die Kombination aus Spargel und Feta magst, dann schmeckt dir bestimmt auch unsere Spargel-Feta-Pasta. Viel Spaß beim Nachkochen!

Baked-Feta-Pasta mit Spargel Olivia 3.46 ( 51 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Feta

1 Knoblauchzehe

200 g Cherrytomaten

200 g grüner Spargel

1/2 Bio-Zitrone

50 g schwarze Oliven entsteint

4 EL Olivenöl

1 TL Oregano

1 TL Basilikum

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Chiliflocken oder nach Geschmack

Salz und frisch gemahlener Pfeffer nach Geschmack

200 g Pasta nach Wahl

Frische Basilikumblätter zum Garnieren Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) oder 180 °C (Umluft) vor.

Lege den Feta in die Mitte einer Auflaufform 🛒

Schäle und hacke den Knoblauch fein. Wasche die Tomaten und den Spargel. Entferne die holzigen Enden der Spargelstangen und schneide sie in mundgerechte Stücke. Reibe die Schale der Zitrone ab.

Verteile die Cherrytomaten, Spargelstücke und die Oliven um den Feta herum.

Gib das Olivenöl über alles und streue den gehackten Knoblauch, Oregano, Basilikum, Paprikapulver, Chiliflocken, Zitronenabrieb sowie etwas Salz und Pfeffer gleichmäßig darüber. Mische die Tomaten, Spargel und Oliven ein wenig durch, damit sie gleichmäßig gewürzt sind.

Schiebe die Auflaufform in den Ofen und backe alles für 20-25 Minuten, bis der Feta goldbraun und die Tomaten schön weich sind.

Koche währenddessen die Pasta in reichlich Salzwasser nach Packungsanweisung al dente. Hebe danach eine Tasse Nudelwasser auf und gieße die Pasta ab.

Nimm die Auflaufform aus dem Ofen und zerdrücke den Feta mit einer Gabel leicht, sodass eine cremige Soße mit den Tomaten entsteht. Falls die Soße zu dick ist, gib ein wenig vom Nudelwasser hinzu, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Vermenge die gekochte Pasta direkt in der Auflaufform mit der Feta-Gemüse-Soße. Rühr alles gut durch, damit sich die Soße schön verteilt.

Garniere das fertige Gericht mit frischen Basilikumblättern und serviere es direkt aus der Auflaufform.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.