Banana Split zum Frühstück? Mit diesem Rezept geht’s

Manchmal hat man einfach keine Lust auf Marmeladenbrötchen oder Müsli, oder? Dieses Rezept zaubert dir ein Frühstück, das wie ein süßes Dessert schmeckt – ohne dabei kompliziert zu sein! Brioche, Banane, ein Honig-Quark und knusprige Schokostückchen sorgen für die perfekte Mischung aus cremig, fruchtig und schokoladig.

Banana-Split-Brötchen: süße Versuchung

Der Banana Split wurde, wie so viele geniale Snacks und Desserts, in den USA erfunden – genauer gesagt 1904 in Latrobe, Pennsylvania. David Strickler, ein pharmazeutischer Assistent, war der kreative Kopf hinter dieser süßen Kreation. Er arbeitete damals in einer Apotheke, in der man auch eine Soda Fountain (eine Art Eisdiele) betrieb.

Strickler hatte ein Faible für Eis – und offensichtlich auch für Experimente. Eines Tages kam ihm die Idee, eine Banane zu halbieren, sie als Basis zu nehmen und diese mit Eis und allerlei Leckereien zu garnieren. Und so war der Banana Split geboren! Die Idee war so populär, dass Strickler sie in seiner Apotheke schnell als festen Bestandteil des Menüs einführte.

Genau dieser Retro-Zauber und die Kombination der perfekten Zutaten haben unser Banana-Split-Brötchen inspiriert! Hier treffen die süßen, cremigen und schokoladigen Aromen des kultigen Eisbechers auf die fluffige Basis aus Brioche, gepimpt mit einem modernen Twist: Statt Sahne bekommst du cremigen Quark mit Honig, statt Schokosoße gibt es Zartbitterschokolade. Und das Beste? Es ist nicht nur unglaublich lecker, sondern auch praxistauglich für den Alltag!

Wenn du etwas mit dem Rezept experimentieren möchtest, haben wir noch ein paar Ideen. Statt die gehackten Nüsse einfach nur so dazuzugeben, kannst du sie davor etwas anrösten oder sogar karamellisieren. Ebenso lecker: Ersetze die dunkle Schoki durch weiße Schokolade. Und den Quark kannst du mit etwas Vanillearoma aufpeppen.

Banana-Split-Brötchen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Brioche-Brötchen oder anderes Brötchen der Wahl

2 EL Quark

1 TL Honig

etwas Schokosoße optional

1 kleine Banane

20 g Zartbitterschokolade

1 TL gehackte Mandeln Zubereitung Halbiere das Brioche-Brötchen und röste es im Toaster 🛒 leicht an, damit es schön warm und aromatisch wird.

Mische den Quark mit dem Honig in einer kleinen Schüssel. Streiche die Mischung großzügig auf beide Brötchenhälften. Gib, wenn du magst, etwas Schokosoße darüber.

Schäle die Banane und schneide sie in dünne Scheiben. Verteile die Bananenscheiben auf der unteren Brötchenhälfte.

Hacke die Schokolade fein und streue sie gemeinsam mit den gehackten Mandeln über die Brötchenhälfte mit den Bananen.

Lege die obere Brioche-Hälfte darauf und genieße das Banana-Split-Brötchen frisch zubereitet.

