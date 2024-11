Bananen-Cheesecake-Brot: schmeckt zum Frühstück oder am Nachmittag

Das Beste aus beiden Welten: Frühstück und Nachtisch gehören zusammen, davon wirst du spätestens nach diesem Rezept auch überzeugt sein. Ein Bananenbrot gehört ohnehin zu den besten Frühstücksideen. Und wer sagt nein zu einem leckeren Stück Käsekuchen? Beides miteinander zu kombinieren, ist einfach eine geniale Idee. Hier geht’s also zum Rezept für unser Bananen-Käsekuchen-Brot!

Bananen-Cheesecake-Brot: das Beste aus beiden Welten

Wusstest du, dass Bananenbrot eine US-amerikanische Erfindung aus dem 19. Jahrhundert ist? Um ehrlich zu sein, ich dachte, es sei eine neumoderne Erscheinung. Ein Brot aus Bananen zu backen, klingt wie ein Experiment eines Gesundheitsgurus, der in den sozialen Medien sein Unwesen treibt. Damit sind es gleich zwei Überraschungen, denn Bananenbrote sind ungemein saftig und so ziemlich das Leckerste, was du morgens zum Frühstück vernaschen kannst. Die Bananen sorgen nämlich für eine unfassbar saftige, absolut unwiderstehliche Konsistenz.

Unser Bananen-Cheesecake-Brot hebt die ohnehin schon leckere Erfindung auf die nächste Geschmacksstufe. Aufgeschnitten offenbart sich ein cremiges Herz aus Käsekuchen. Dafür bereiten wir zwei Teige vor. Der erste besteht aus Bananen, Ei, Apfelmus, Mehl und Backpulver, der zweite aus Frischkäse, Zucker und einem Ei. Zuerst kommt die Hälfte des Brotteigs in die Kastenform. Gib anschließend die Käsekuchen-Masse in die Mitte und danach den Rest des Brotteigs. Nur noch Backen und anschließend genießen!

Wenn du schonmal dabei bist, kannst du gleich zwei davon backen. Schließlich ist das Bananen-Cheesecake-Brot so unwiderstehlich, dass eins viel zu schnell verputzt ist. Und einen weiteren Tipp habe ich: Verwende unbedingt reife Bananen, das heißt wirklich reife. Mindestens vollständig gelb sollten sie sein, am besten schon relativ schwarz. So wird der Teig besonders saftig und angenehm süß. Nun aber ran ans Bananen-Cheesecake-Brot! Genieße es mit einer leckeren Portion Butter und einer schönen Tasse Kaffee!

Wenn du eine weniger süße Variante probieren willst, dann empfehle ich dir unser Bananenbrot ohne Zucker, aber mit ganz viel Genuss! Probiere auch unbedingt dieses wunderbar weiche Himbeer-Bananenbrot. Und besonders aromatisch und nussig schmeckt dieses Tahini-Bananenbrot, weil wir Sesampaste für den Teig verwenden.