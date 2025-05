Bananen-Kokos-Porridge: ein Frühstück zum Verlieben

Porridge-Liebhaber schätzen nicht nur die wunderbar cremige Konsistenz und die unglaublich einfache Zubereitung, sondern vor allem auch die Tatsache, dass sich der Haferbrei wunderbar anpassen und variieren lässt. Zum Frühstück gibt es heute ein Bananen-Kokos-Porridge. Isst du mit?

Bananen-Kokos-Porridge: macht deinen Morgen besser

Porridge ist das ideale Gericht am Morgen. Die Haferflocken liefern komplexe Kohlenhydrate, die langsam verdaut werden und dadurch lange satt machen. Zudem sind sie reich an Ballaststoffen, die gut für die Verdauung sind, und enthalten Vitamine wie Vitamin B1 sowie Mineralstoffe wie Eisen und Magnesium. Ein perfekter Start in den Tag!

Die Hauptzutaten für das Bananen-Kokos-Porridge sind zarte Haferflocken, Milch, Kokosraspel und eine Banane. Diese schneiden wir klein und kochen sie zusammen mit den restlichen Zutaten in einem Topf auf. Als Topping kommen noch Bananenscheiben und Kokosraspeln obendrauf. Außerdem streuen wir noch ein wenig Zimt und frische Heidelbeeren drüber. Aber auch hier kannst du verwenden, was dir schmeckt. Lass den Zimt weg, wenn du ihn nicht magst, oder tausche Heidelbeeren gegen andere Früchte aus. Auch die Milch im Porridge kannst du beispielsweise durch Kokosdrink ersetzen.

Durch die wenigen und einfachen Zutaten wird dieses Rezept nicht nur köstlich, sondern auch alltagstauglich. Es ist schnell zubereitet und lässt sich perfekt an deinen Geschmack anpassen. Und auch Kinder lieben dieses Frühstück, denn es schmeckt süß und gibt lange Energie – perfekt für anstrengende Arbeitstage und Schulstunden.

Bananen-Kokos-Porridge Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Banane

200 ml Milch alternativ Kokosdrink

5 EL zarte Haferflocken

1 EL Kokosraspel + etwas mehr zum Bestreuen

etwas Honig

etwas Vanilleextrakt Außerdem: 1/2 Banane in Scheiben geschnitten

1 Handvoll Heidelbeeren optional

1 Prise Zimt optional Zubereitung Schäle die Banane und schneide sie klein. Koche die Milch zusammen mit den Haferflocken, der klein geschnittenen Banane, den Kokosraspeln, etwas Honig und Vanilleextrakt 🛒 in einem Topf unter Rühren auf.

Ziehe den Topf von der Herdplatte und decke ihn mit einem Deckel ab.

Lass das Bananen-Kokos-Porridge etwa 5 Minuten ruhen.

Toppe es vor dem Servieren mit Bananenscheiben, Heidelbeeren, Zimt und Kokosraspeln.

