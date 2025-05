Erdbeer-Mandel-Porridge: Fruchtiger Start in den Tag

Für einen guten Start in den Tag gehört für viele ein ordentliches Frühstück einfach dazu. Gehörst du zu denen, die morgens eine warme Mahlzeit bevorzugen, ist dieses Erdbeer-Mandel-Porridge genau richtig. Ein cremiger Haferbrei trifft hier auf süße Erdbeeren und knackige Mandeln.

Frühstück in 15 Minuten: Erdbeer-Mandel-Porridge

Die Erdbeer-Saison steht langsam in den Startlöchern. Aus den süßen Früchten kann man nicht nur köstliche Kuchen oder Torten zaubern, auch zum Frühstück schmecken sie, so wie in unserem Erdbeer-Mandel-Porridge.

Das Porridge besteht gerade einmal aus vier Zutaten. Du benötigst Haferflocken, Mandelmilch, Mandelblättchen und Erdbeeren. Gewürze wie Honig, Zimt und Salz hast du sicher bereits zu Hause.

Zuerst kochst du die Haferflocken mit der Mandelmilch zu einem weichen Brei. Ist die gewünschte Konsistenz erreicht, gibst du den Honig zum Süßen, Salz und Zimt sowie einen Teil der Erdbeeren hinzu und lässt alles noch einmal kurz aufkochen. Danach kommen zum Servieren die restlichen Erdbeeren und angeröstete Mandelblättchen über das Porridge und du kannst dir dein Frühstück schmecken lassen.

Unser Erdbeer-Mandel-Porridge schmeckt nicht nur fantastisch, es liefert dir auch genug Energie für den Start in den Tag. Haferflocken haben zudem viele Ballaststoffe, sodass der warme Brei lange satt macht. Zink, Eisen, Magnesium und B-Vitamine machen die Haferflocken zusätzlich zu einem Superfood und prima Energielieferanten. Zusammen mit den kalorienarmen Erdbeeren, in denen viel Vitamin C steckt, genießt du mit dem Erdbeer-Porridge ein gesundes Frühstück.

Brauchst du am Morgen auch etwas Warmes im Bauch, bevor du an dein Tagwerk gehst? Bei Leckerschmecker findest du weitere Porridge-Rezepte. Probiere doch mal unser ebenso gesundes Quinoa-Porridge mit Früchten, das frische Joghurt-Porridge oder das herzhafte Porridge mit Tomaten, Pilzen und Spinat.