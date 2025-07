Perfekte Overnight Oats für Naschkatzen

Ich liebe es, wenn sich zwei meiner Lieblingsrezepte zu einem verbinden und etwas schmackhaftes Neues erschaffen. Und diese Bananenbrot Overnight Oats sind genau das. Haferflocken über Nacht im Kühlschrank quellen zu lassen gehört bei mir schon lange zum Alltag dazu. Aber sie jetzt auch noch mit einer Geschmacksnote von Bananenbrot genießen zu können, hebt sie für mich auf ein neues kulinarisches Level.

Bananenbrot Overnight Oats musst du gleich nachmachen

Direkt am Morgen schon den Geschmack von einem Bananenbrot genießen zu können und das ganz ohne Backstress. Besser könnte ein Tag doch kaum starten, nicht wahr? Diese Bananenbrot Overnight Oats vereinen den süßen Geschmack der reifen Banane mit der wohltuenden Wärme von Zimt und werden dann noch von knackiger Zartbitterschokolade getoppt.

Die Basis bei dieser Zubereitung wird nach dem Quellen besonders cremig, da wir hier nicht nur Milch nutzen, sondern noch eine gehörige Portion Joghurt. Diese leckere Nascherei ist ein perfektes Rezept für Naschkatzen und Morgenmuffel – und ganz besonders für alle, die beides in sich vereinen.

Das Herzstück dieser Haferflocken ist natürlich die Banane. Sie verleiht dem Ganzen nicht nur eine herrliche Süße mit einer unverkennbaren Bananen-Note, sondern trägt ebenfalls zur Konsistenz bei, die die Haferflocken so unwiderstehlich lecker machen. Bei der Zutat zum Süßen kannst du natürlich wählen, was du möchtest.

Ganz klassisch kannst du einfach Honig oder Agavendicksaft verwenden. Ich bevorzuge Ahornsirup, weil ich zu seiner ikonischen, fast schon leicht würzigen Süße einfach nicht Nein sagen kann. In meinen Augen passt er geschmacklich perfekt in diese Gläser voller cremigen Glücks. Abgerundet wird es nur noch von der knackigen Schokoschicht, die oben drüber kommt.

Falls du darauf verzichten möchtest oder einfach nur keine Lust hast, extra Schokolade im Wasserbad schmelzen zu lassen, hier ein Geheimtipp von einem zum anderen faulen Koch: Du kannst auch eine Tafel Zartbitterschokolade schnappen, sie in so kleine Stücke zerbrechen, wie du möchtest und einfach in den Haferflocken verrühren, bevor du sie in den Kühlschrank stellst. So hast du kleine knackige Überraschungen beim Verputzen dieser wunderbaren Mahlzeit.

Bananenbrot Overnight Oats Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 1 sehr reife Banane

1-2 EL Ahornsirup je nach Geschmack

150 ml Milch oder Pflanzenmilch

120 g zarte Haferflocken

1/2 TL Zimt

1 Prise Salz

150 g Joghurt oder pflanzliche Alternative

25 g Zartbitter-Schokolade Drops oder grob gehackt

1/2 TL Kokosöl Zubereitung Zerdrücke die Banane mit einer Gabel oder püriere sie mit einem Stabmixer 🛒 in einem hohen Gefäß.

Rühre den Ahornsirup und die Milch zur Banane.

Hebe Haferflocken, Zimt, Salz und den Joghurt unter. Vermenge es gründlich miteinander, bis eine gleichmäßige Masse entsteht.

Verteile die Mischung auf zwei Gläser und streiche sie glatt.

Erhitze die Schokolade zusammen mit dem Kokosöl über einem Wasserbad 🛒 . Gieße die geschmolzene Schokolade gleichmäßig über die Haferflocken in beiden Gläsern.

Lass die Gläser für mindestens 2 Stunden, am besten aber über Nacht, kühlen, sodass die Haferflocken aufquellen und die Schokoschicht fest werden kann.

