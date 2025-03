Bananenschalen essen? Das geht mit diesem Sirup

Jetzt ist sie verrückt geworden, denkst du vielleicht. Wer kommt denn auf die Idee, Bananenschalen zu essen? Gute Frage. Aber klick nicht gleich wieder weg, denn du wirst dich noch wundern. Zumal niemand von dir erwartet, dass du die Banane im Büro gleich mit Schale isst. Aber in dieser steckt ein toller Geschmack, der in diesem Bananenschalen-Sirup zur Geltung kommt. Dafür brauchst du nur zwei Zutaten und etwas Geduld, also lass uns direkt loslegen!

Bananenschalen-Sirup: Zero-Waste-Rezept zum Nachmachen

Sirup ist eine tolle Möglichkeit, um Getränke aller Art aufzupeppen. Sie verfeinern Kaffee, Kakao und Co., aber eignen sich auch für Limonaden und Cocktails. Die Klassiker kennen wir vermutlich alle: Erdbeersirup, Holunderblütensirup, Minzsirup. Aber hast du schon mal von Bananenschalen-Sirup gehört? Falls nicht, hast du etwas verpasst.

Bananenschalen-Sirup klingt erstmal ungewöhnlich. Wer macht sich schon Gedanken über die Schale, die einfach abgezogen und weggeworfen wird? Vielleicht sollten wir alle der Bananenschale mehr Aufmerksamkeit schenken. Sie macht schließlich etwa 30 Prozent der Frucht aus, schade also eigentlich, wenn sie nur auf dem Müll landet. Außerdem stecken in ihr viele Vitamine und sie besitzt einen herrlich fruchtigen Geschmack. Mittlerweile kannst du sogar Bananenschalen-Rum 🛒 kaufen. Falls du Lust hat, deine Banane in Zukunft mit Schale zu essen, kannst du auch einen Sirup daraus herstellen.

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder kannst du die Schalen mit Zucker einkochen oder eine Art Kaltauszug machen. Die erste Variante geht schnell, die zweite schont die Inhaltsstoffe. Gerade Vitamine sind sehr hitzeempfindlich und gehen schnell kaputt, wenn du sie kochst. Also nimm etwas Geduld mit und tu dir etwas Gutes.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du brauchst für den Bananenschalen-Sirup nur zwei Zutaten: Zucker und Bananenschalen. Stelle bei diesen bitte sicher, dass sie von Bio-Qualität sind. Nicht ökologisch angepflanzte Bananen werden gespritzt und die dabei eingesetzten Pestizide und Fungizide setzen sich besonders in der Schale ab. Wasche die Bananen gründlich, um grobe Verschmutzungen zu entfernen und trockne die Schalen ab. Nun schneidest du sie klein und mischst sie in einem Verhältnis von 1:1 mit Zucker. Stelle das Gemisch an einen dunklen und kühlen Ort und warte zwei Tage. Dabei entzieht der Zucker der Bananenschale Feuchtigkeit, ätherische Öle und gesunde Inhaltsstoffe.

Nach dieser Wartezeit ist es so weit: Fertig ist dein Bananenschalen-Sirup! Diesen kannst du nun in Cocktails mischen oder nutzen, um Kaffeegetränke aufzupeppen. Guten Appetit!

Noch mehr Zero-Waste-Rezepte gefällig? Wie wäre es mit einer Gemüsebrühe aus Abschnitten oder einem leckeren Karottengrün-Pesto? Auch richtige Gerichte kannst du aus Lebensmittelresten zubereiten, wie dieser griechische Feta-Auflauf mit Brot beweist.

Bananenschalen-Sirup Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Wartezeit 2 Tage d Gesamtzeit 2 Tage d 10 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien 1 Einmachglas, 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 200 g Bananenschalen Bio-Qualität

200 g weißer Zucker Zubereitung Wasche die Bananenschalen gründlich und trockne sie ebenso gründlich ab.

Schneide sie in feine Streifen. Vermische diese gut mit der Hälfte des Zuckers.

Fülle das Gemisch in ein sterilisiertes Einmachglas und bedecke es mit der anderen Hälfte des Zuckers.

Lass die Bananenschalen zwei Tage lang Flüssigkeit ziehen. Rühre sie dann gründlich um. Notizen Lagere den Sirup im Kühlschrank.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.